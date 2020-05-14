Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı
|14 Mayıs 2020 22:49
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Trump'tan 'F-35' mesajı: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var, ya olmasaydı
14 Mayıs 2020 23:06
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye karşıtı öneriyi reddetti
14 Mayıs 2020 22:45
|Dışişleri Bakanlığı: Çin uçağına izin verilmedi çünkü
14 Mayıs 2020 22:42
|Yılmaz Özdil, yazılarına ara verdi
14 Mayıs 2020 22:29
|Ahmet Türk, Sırrı'ya kızdı: Saklı kalması gereken bazı şeyler vardır
14 Mayıs 2020 22:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
14 Mayıs 2020 22:07
|Metin Külünk'ten büyük U dönüşü
14 Mayıs 2020 21:48
|Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan engelli çocuğa doğum günü sürprizi
14 Mayıs 2020 21:06
|Turkuvaz Medya Grubu: Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceğiz
14 Mayıs 2020 21:05
|Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 4 bini geçti
14 Mayıs 2020 19:31