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Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkar toprağa verildi

Mersin'de, direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobille durağa dalarak meydana gelen kazada yaşamını yitiren Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), son yolculuğuna uğurlandı.
 14 Mayıs 2020 23:01
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Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akkar toprağa verildi

Mersin'de, direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobille durağa dalarak meydana gelen kazada yaşamını yitiren Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, merkez Toroslar ilçesine bağlı Portakal Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda meydana geldi. Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar, 33 ADN 531 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kalp krizi geçirdi. Fenalaşan Akkar'ın kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki durağa daldı. Bu sırada durakta bekleyen Onur Alagöz, otomobilin kendisine çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Müdürü kazada hayatını kaybetti

İlk müdahalelerinin ardından İlçe Müdürü İrfan Akkar ile Onur Alagöz, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu kritik olan İrfan Akkar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri tamamlanan Akkar, bugün ikindi namazına müteakip Merkez Akbelen Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
DHA
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