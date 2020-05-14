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'Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor'

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, "Virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor. Bunu söylerken imtina ederek söylüyorum. Rehavete kapılmayalım" dedi.
 14 Mayıs 2020 23:11
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'Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor'

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımına girdi. Hastanenin Başhekimi Recep Demirhan ise Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

"VİRÜS GÜÇ KAYBEDEREK MUTASYONA UĞRUYOR"

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan yaptığı açıklamada, "Bu tamamen bir gözlem; virüsün öldürücülüğünde azalma söz konusu. Virüs güç kaybederek mutasyona uğruyor. Bunu söylerken imtina ederek söylüyorum. Rehavete kapılmayalım. Şok tablosunda yüksek ateşli hastalar görüyorduk. Şimdi daha hafif klinik tabloyla seyreden hastaları görüyoruz. Bu durum, virüsün mutasyona uğradığını, ölümcüllüğünde bir azalma olduğunu düşündürüyor. Tabi bunun klinik çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.

Memurlar.Net
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