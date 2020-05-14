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Gaziantep Valisi duyurdu! 700 işçi koronavirüs iznine çıkarıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki organize sanayi bölgelerinde çalışan 700 işçinin 3 Mayıs'ta, 14 gün süre ile izne gönderildiğini açıkladı.
 14 Mayıs 2020 23:16
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Gaziantep Valisi duyurdu! 700 işçi koronavirüs iznine çıkarıldı

Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) çalışmaya devam eden fabrikalarda vaka görülen işletmeler tespit edilerek filyasyon çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından birçok fabrikadaki 700 işçi 14 gün süre ile izne gönderildi.

Sosyal medyada, organize sanayi bölgesinde çok sayıda vaka olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Vali Davut Gül, koronavirüs salgınıyla mücadelenin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapıldığını söyledi.

Gül, "OSB'de vaka görülen fabrikalarda filyasyon çalışması yapılıp, 'temaslılar' karantinaya alınmaktadır. 29 vakanın çıktığı fabrika; temaslıların dışında, 700 çalışanın tamamına 03.05.2020 tarihinde 14 gün izin vermiştir" dedi.
Memurlar.Net
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