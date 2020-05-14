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Zabıta memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu

Bilecik'te Korona virüse (Covit-19) yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu olan İbrahim Daş, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışçısı olarak, "Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum" dedi.
 14 Mayıs 2020 23:26
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Zabıta memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu

Bilecik'te Korona virüse (Covit-19) yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu olan İbrahim Daş, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışçısı olarak, "Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum" dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Daş, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırıldı. Burada Korona virüse (Covit-19) şüphesiyle test yapılan Daş'ın test sonucu pozitif çıktı. 15 gün boyunca evinde karantinada kaldıktan sonra sağlığına kavuşup görevine dönen Zabıta Memuru İbrahim Daş, Eskişehir'de bulunan Türk Kızılay'ı Kan Merkezi'ne immün plazma bağışladı.

"Testler negatif çıktı, bunun üzerine plazma bağışında bulunmak istedim"

Testler negatif çıktığını bunun üzerine immün plazma yapmak istediğini anlatan Zabıta Memuru İbrahim Daş, "Benim sonuçlarım pozitif çıkmasına rağmen eşim ve çocuklarımın sonuçlarının negatif çıktığı. Evde 15 günlük karantina ve tedavinin ardından 2 kere Korona virüse (Covit-19) testi yapıldı. Testler negatif çıktı. Bunun üzerine plazma bağışında bulunmak için Eskişehir Kızılay Kan Merkezine geldim. Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum. Virüsü yenenlerin de plazma bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Zor durumda ve ağır geçiren hastalar bu sayede daha kolay tedavi olabilir. Umarım en kısa sürede tedavisi bulunursa daha kısa sürede atlatırız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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