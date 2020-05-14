Bu ilçede 11 Mart'tan bu yana vaka görülmedi

Kentte 1800 nüfuslu Kurucaşile ilçe merkezinde, 11 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs vakası tespit edilmedi. İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde halk, evden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışları, Kastamonu Cide ve Bartın bağlantıları kapatıldı. Bugüne kadar Kurucaşile'de kaymakamlık ve belediye tarafından 20 bin maske dağıtıldı. Cuma günleri ilçede kurulan yöresel pazar yerinde girişi ve çıkışlar, tek yerden yapıldı. Pazara gelenlerin ateşleri ölçülüp, maske ve eldiven dağıtıldı. İlçe merkezinde polis ekipleri, anonslar yaparak, halkı virüse karşı uyardı.

'GİREN VE ÇIKAN HERKESİ TAKİP ETTİK'

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, "Biz Türkiye'de ilk koronavirüs vakaları görülmeye başladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aldığı kararlara harfiyen uyduk. Öte yandan Bartın Valiliği kararlarını hiç ödün vermeden belediye ve kaymakamlık olarak uyguladık. O yüzden ilçemize giren ya da çıkan herkesi en hassas bir şekilde takip ettik. Sonuç olarak gereken kuralları maske takılması hijyen konularında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza gereken desteği ve önemi verdik. Vatandaşlarımız da bu kurallara harfiyen uydu. İnşallah bu şekilde bunu atlatacağız. Özellikle cuma günleri pazar yerimizde çok önemli önlemler alarak, giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Yine ilçemizde koronavirüs vakasının görülmemesi insanlarımızı psikolojik olarak olumlu şekilde etkiledi. Halkımız da vakamız olmaması için bizlere sonsuz destek veriyor. Ben de onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatacağız" diye konuştu.

İlçe esnafından Nihat Temiz, vaka görülmemesine sevindiğini söyleyerek, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kurallara harfiyen uyduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kaymakamlık ve belediye olarak güzel önlemler aldı. Özellikle cuma pazarında çok güzel önlemler alındı. İlçemizde vaka görülmemesi bizleri çok sevindiriyor" dedi.

İlçede taksicilik yapan Ali Baykal ise kurallara fazlasıyla uyulduğunu belirterek, "Taksici esnafı olarak, kurallarımıza çok çok önem verdik. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın hiçbiri işi olmadığı sürece dışarı çıkmadı ve maske taktı. Bu noktada kaymakamlık, belediye ve güvenlik güçlerimiz ile sağlıkçılarımız eşgüdümlü çalıştılar. Şirin ilçemizde vaka görülmemesi bizleri sevindirdi" diye konuştu.