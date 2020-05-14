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İstanbul'da vatandaşlar yasağa rağmen sahile akın etti

İstanbul'da vatandaşlar yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iftar sonrası sahile akın etti.
 14 Mayıs 2020 23:41
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İstanbul'da vatandaşlar yasağa rağmen sahile akın etti

İstanbul'da vatandaşlar yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iftar sonrası sahile akın etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak toplandığı mesire alanları, ormanlar ve piknik alanları gibi yerlere kısıtlamalar getirdi. Vatandaşların bu alanlarda mangal, spor veya koşu yapması yasaklandı. İstanbul'da ise alınan önlemlere rağmen vatandaşlar iftar sonrası sahillere akın akın etti. Bakırköy ve Zeytinburnu sahillerinde yoğunluk oluştu. Kimi vatandaşlar yürüyüş ve spor yaparken kimileri ise piknik yaptı.

"Biz yasaklar gevşedi ve açık alanlara çıkılabildiğini zannediyorduk"

Arkadaşlarıyla sahilde çay içmeye geldiğini söyleyen Mahmut Deveci, "Kurallara 2,5 aydır uyuyoruz. Ben de turizmciyim, bütün yollar kapanınca işsiz kaldık. Buradaki arkadaşlarım benim çocukluk arkadaşlarım ve iki aydır görüşmüyorduk. Hasırımızı alıp bir çay kahve içelim dedik. Bizi yasakla ilgili uyardığınız için teşekkür ediyoruz. Biz yasaklar gevşedi ve açık alanlara çıkılabildiğini zannediyorduk" dedi.

Sahilde yürüyüşe çıktığını ifade eden Ramazan Özdemir, "Genelde kurallara uymaya çalışıyoruz. Biraz önce de zabıta ekipleri oturan kişilerin kesinlikle mesafeli bir şekilde yürümelerini istiyorlar. Hava almaya çıktık bizde, ramazan dolayısıyla iftarımızı açtık ve çıktık parka. İnsanlar bakıyorsunuz herkes parkta. Gündüz evde olduğumuz için ve ramazan olduğu için sıkılıyoruz. Bu yüzden iftardan sonra 15-20 dakika da olsa çıkıp sahilde yürümek istedim. Evime yakın yürüyüş alanı olmadığı için çıkıp sahilde yürümeyi düşündüm'' dedi.
İhlas Haber Ajansı
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