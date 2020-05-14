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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi Japon medyasında

Türkiye'nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, ABD medyası CNN International'dan sonra Japonya'nın yayın kuruluşu FNN Prime, Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesine ilişkin haber yayınladı.
 14 Mayıs 2020 23:46
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi Japon medyasında

Türkiye'nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, ABD medyası CNN International'dan sonra Japonya'nın yayın kuruluşu FNN Prime, Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesine ilişkin haber yayınladı. Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösteriliyor. Japon kanalı haberinde, Türkiye'de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı.

HASTANE HASTANE DOLAŞTILAR

Japonya'nın yayın kuruluşu FNN Prime ekipleri hastane hastane dolaşarak Türkiye'deki sağlık sistemi ve salgınla mücadeleyi yerinde inceledi. TV kanalının haberinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın'ın "Türkiye yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmamakta. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ventilatör anlamında da oldukça rahatız" ifadelerine yer verildi. Dünya genelinde yaşanan sağlık sistemindeki sorunlara karşın Türkiye'nin tıbbi anlamda sorun yaşamadığı belirtilen haberde aynı zamanda Türk vatandaşlarının görüşleri de yer aldı. Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören Japon bir kadın da, " Japonya'da koronavirüs testi yaptırmak kolay değil, Türkiye'de biraz öksürüğü olan bir kişi de teste gelebiliyor" diye konuştu.
DHA
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