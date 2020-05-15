Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında ABD'de koronavirüs salgını ile ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Tabi Amerika o konuda çok af edersiniz s.çtı" deyince Ahmet Hakan tarafından uyarıldı.
|15 Mayıs 2020 00:10
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CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında koronavirüs salgını masaya yatırıldı. Salgının en fazla etkilediği ülke olan ABD'dedeki son durumun da konuşulduğu programda Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, argo ifadeler kullanınca Ahmet Hakan tarafından uyarıldı.
Çilingiroğlu, korona virüs salgınının ABD'ye etkisiyle ilgili konuştuğu sırada virüsle mücadelede yetersiz kalındığına dikkat çekerken, "Tabi Amerika o konuda çok af edersiniz s.çtı" ifadelerini kullandı.
AHMET HAKAN HEMEN ARAYA GİRDİ
Bunun üzerine Ahmet Hakan hemen araya girerek, Mehmet Çilingiroğlu'nu uyararak "Aaa ama hocam oraya girmeyelim. Uyarmak zorundayız. O kelimeleri kullanmayalım" dedi.
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