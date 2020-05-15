Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
|15 Mayıs 2020 00:02
|Yazdır
Aksaray'da şüphe üzerine takibe aldıkları otomobili kovalayan polis ekibi, başka bir araca çarptı, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekibi, aldıkları ihbar üzerine Selçuklu Bulvarı'nda bir otomobili takip etmeye başladı.
Bu sırada, polisin uyarısına aldırmayan ve kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalamaya çalışan ekip, Pınar Mahallesi Kavurmacı Sokak Kavşağı'nda, Kamil Başer (24) idaresindeki 68 DD 667 plakalı otomobille çarpıştı.
Ekip aracında bulunan Emre Burcu, Veysel Gülbahar, Muammer Barkoz ile otomobil sürücüsü Başer ve yanındaki İhsan Karacan (41) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yarlılardan Karacan'ın durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
14 Mayıs 2020 22:22
|Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
14 Mayıs 2020 21:35
|Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü
14 Mayıs 2020 21:03
|İlçe Müdürü kazada hayatını kaybetti
14 Mayıs 2020 18:40
|Ormanda 8 saat işkence gören kadın yaşadığı dehşeti anlattı
14 Mayıs 2020 18:36
|O anı ölümsüzleştirmek isterken canından oldu
14 Mayıs 2020 18:33
|Taksiciyi bıçakla gasp etti... O anlar kamerada
14 Mayıs 2020 13:41
|Konya esnafı 12 yaşındaki hırsızdan dertli: Devlet bir çare bulsun!
14 Mayıs 2020 12:56
|Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
14 Mayıs 2020 12:29
|Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14 Mayıs 2020 11:57