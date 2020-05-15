1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 15 Mayıs 2020 00:44
Yazdır
Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme
15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü
15 Mayıs 2020 01:09		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
14 Mayıs 2020 23:21
Gaziantep Valisi duyurdu! 700 işçi koronavirüs iznine çıkarıldı
14 Mayıs 2020 23:16		 Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
14 Mayıs 2020 21:12
Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı
14 Mayıs 2020 21:09		 Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
14 Mayıs 2020 21:00
Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi
14 Mayıs 2020 20:57		 Diyanet'ten 2020 ihtisas kurslarından mezun olup vaiz olanlar ile ilgili duyuru
14 Mayıs 2020 19:08
HSK'dan 23. dönem hakim savcıların mesleğe kabulüne ilişkin duyuru
14 Mayıs 2020 18:17		 Altı ilde daha maskesiz çıkmak yasaklandı
14 Mayıs 2020 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:14 - Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak01:09 - Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü00:44 - Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme00:42 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:39 - Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı00:10 - Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı00:04 - Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!00:04 - 15 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
23:56 - Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu23:51 - Antalya'da da 'askıda fatura' uygulaması başlatıldı23:46 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi Japon medyasında23:41 - İstanbul'da vatandaşlar yasağa rağmen sahile akın etti23:36 - Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi23:31 - Bu ilçede 11 Mart'tan bu yana vaka görülmedi23:26 - Zabıta memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu23:21 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü
15 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme
Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
migros deniz market 4
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 1
sen de yap güzel oluyor 1
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 3
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
dikkat 1
fatih tezcan'a soruşturma açılması 1
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
Dışarı çıkma isteği 4
SON İLANLAR
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 47 sağlık personeli alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam