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Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollarda ücretsiz geçiş halinde uygulanan en uzun mesafenin 10 katı tutarındaki ücret cezası düşürüldü.
 15 Mayıs 2020 01:09
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Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle "Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin"de değişiklik yapıldı.
Yapılan değişikliğe göre,
1- HGS'nin tanımı yönetmeliğe eklenmiştir. Çok büyük bir ihtimalle HGS'nin tanımı yönetmelikte yer almadığı için bazı cezalar yargı organlarında iptal edilmiş olmalı ki, bu şekilde bir düzenleme yapılmıştır.
2- Otoyollardan ücretsiz geçiş halinde, 7 gün içinde ödeme yapılmazsa, daha önce en uzun mesafe ücretinin 10 katı tutarında ceza uygulanmaktaydı.
a- Yeni uygulamaya göre, bu 7 günlük tanınan süre 15 güne çıkarılmıştır.
b- Ceza da, en uzak mesafe üzerinden değil "geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafe" üzerinden hesaplanacaktır. Daha önce "çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate" alınarak cezalı ücret belirlenmekteydi.
c- Ceza miktarı 10 katından 4 katına düşürülmüştür.

İŞTE YÖNETMELİKTE YAPILAN DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

HGS TANIMI YÖNETMELİĞE EKLENDİ

YENİ HÜKÜM

MADDE 1 - 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ğ) Hesap: Araç plakası bildirilerek Kartlı Geçiş Sistemi, Otomatik Geçiş Sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi veya İdarece kullanımı uygun görülen diğer geçiş ücreti toplama sistemlerine bağlı olarak geçiş ücretini toplamaya yetkili katılım bankaları veya bankalarda açtırılacak hesabı,"

"r) En Uzun Mesafe Geçiş Ücreti: Ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenen geçiş ücretini,"

"s) Hızlı Geçiş Sistemi: Araç içerisinde bulunan araç içi etiketin (pasif etiketin) gişe sahasında bulunan antenler ile elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemini,"

Eski hüküm
ğ) Hesap: Araç plakası bildirilerek Kartlı Geçiş Sistemi, Otomatik Geçiş Sistemi veya İdarece kullanımı uygun görülen diğer geçiş ücreti toplama sistemlerine bağlı olarak geçiş ücretini toplamaya yetkili katılım bankaları veya bankalarda açtırılacak hesabı,

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YENİ HÜKÜM

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "o güzergahın en uzun mesafesine" ibaresi "geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye" olarak, "on" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiş, aynı fıkradaki "En uzun mesafe, ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenir" cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen on beş günlük süre beklenmez. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir."

Ücret ödemeden yapılan geçişlere dair işlemler
Eski hüküm:

Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında geçişi ücretli olduğu halde ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre o güzergahın en uzun mesafesine ait geçiş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilir. En uzun mesafe, ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenir.

(2) Ücret ödemeden geçişin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde ödemesiz geçiş yapan aracın plakasına ait hesabın, ilgili tarafından Ana Kontrol Merkezine bildirilmesi durumunda cezasız geçiş ücreti bu hesaptan tahsil edilir. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir.
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