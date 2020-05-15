1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı ile Denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanlarına rotasyon uygulayacak
 15 Mayıs 2020 01:38
Yazdır
Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Gazetede yayımladığı yönetmelikle, Emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı ile Denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanlarına rotasyon uygulayacak

Yönetmelikte başvuruların Şubat sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne yapılması, atamaların da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması öngörülmüştür.

Ancak, Bakanlıkta fiilen en az 25 yıl memuriyeti bulunanlardan; 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 4 yıl fiilen çalışmış ve en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak durumları her yıl yeniden değerlendirilmek suretiyle yerine getirilebilir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
15 Mayıs 2020 00:04		 Kadrolu Kuran Kursu Öğreticilerinin, Covid-19 sürecinde, ek ders hakkı var mı?
14 Mayıs 2020 00:04
Sözleşmeli sağlık personelinin 3 yıllık süresi doluyor
13 Mayıs 2020 12:02		 'Normalleşme takvimi' ne kadar doğru?
12 Mayıs 2020 17:45
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
12 Mayıs 2020 00:04		 Bir sözlü sınavda, tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi normal mi?
11 Mayıs 2020 00:02
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
10 Mayıs 2020 00:05		 Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
09 Mayıs 2020 16:39
Ankara İdare Mahkemesi, FETÖ'yü değil mağduru sevindirmiştir
09 Mayıs 2020 15:40		 Vergi müfettişlerinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
08 Mayıs 2020 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:38 - 2 aydır bunalan İstanbul'llu sahile akın etti02:35 - Ankara'da, 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kişi tutuklandı02:21 - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi02:19 - 43 ilin geçiş noktası, tek tek inceleniyor02:01 - Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber01:38 - Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi01:14 - Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak01:09 - Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü00:44 - Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme00:42 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
00:39 - Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı00:10 - Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı00:04 - Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!00:04 - 15 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı23:56 - Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu23:51 - Antalya'da da 'askıda fatura' uygulaması başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü
Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi
Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme
Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 4
dikkat 1
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 3
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 1
migros deniz market 4
pazar malı 3
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 3
13.05.2020 mansur yavaş açıklamaları 1
karar vermek 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 47 sağlık personeli alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam