Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi
|15 Mayıs 2020 01:38
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Gazetede yayımladığı yönetmelikle, Emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı ile Denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanlarına rotasyon uygulayacak
Yönetmelikte başvuruların Şubat sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne yapılması, atamaların da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması öngörülmüştür.
Ancak, Bakanlıkta fiilen en az 25 yıl memuriyeti bulunanlardan; 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 4 yıl fiilen çalışmış ve en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak durumları her yıl yeniden değerlendirilmek suretiyle yerine getirilebilir.
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