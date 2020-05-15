1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bir açıklama yaparak, hafta sonu gelecek çöl sıcaklarıyla birlikte, sıcaklığın artacağını, nemin azalacağını ve güneş ışığındaki ultraviyolenin virüsün bulaşmasını zorlaştıracağını belirtti. Prof. Özlü ayrıca "ine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır." dedi.
 15 Mayıs 2020 02:01
Yazdır
Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından, hafta sonunda gelecek olan çöl sıcaklarıyla ilgili olarak müjdeli haberi verdi.

İşte Prof. Özlü'nün açıklamaları:

Haftasonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır.

Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte.Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir.

Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve işyeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.

Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.

Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.

Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

Bu durumda kişi hemen soğuk klimalı bir ortama veya vantilatör karşısına taşınmalı; üstü ıslak çarşafla örtülüp, klima maksimum soğukluk ve hızda çalıştırılmalı. Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. Hasta için 112 aranıp acilen hastaneye kaldırılmalı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor'
14 Mayıs 2020 23:11		 'Maskeyi dezenfekte etmeyin ve tekrar kullanmayın'
14 Mayıs 2020 19:27
Prof. Dr. Orhan Yıldız açıkladı: Para virüs bulaştırabilir mi?
14 Mayıs 2020 19:24		 Aşının ilk test iznini alan Türk doktor: Türkiye'de deneylere başlayabiliriz
14 Mayıs 2020 13:52
Uzmanlardan klima ve vantilatör uyarısı
13 Mayıs 2020 21:13		 Koronavirüs denizden bulaşır mı?
12 Mayıs 2020 23:01
Koronavirüs ile mücadelede Türk ışını dönemi başladı
12 Mayıs 2020 15:08		 Yazın gelmesiyle salgın ortadan kalkacak mı?
11 Mayıs 2020 21:41
TÜBİTAK, koronavirüs aşısı için tarih verdi
11 Mayıs 2020 16:11		 Bilim Kurulu Üyesi, en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
10 Mayıs 2020 22:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:38 - 2 aydır bunalan İstanbul'llu sahile akın etti02:35 - Ankara'da, 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kişi tutuklandı02:21 - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi02:19 - 43 ilin geçiş noktası, tek tek inceleniyor02:01 - Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber01:38 - Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi01:14 - Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak01:09 - Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü00:44 - Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme00:42 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
00:39 - Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı00:10 - Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı00:04 - Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!00:04 - 15 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı23:56 - Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu23:51 - Antalya'da da 'askıda fatura' uygulaması başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
Otoyollarda ücretsiz geçişin cezası düşürüldü
Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi
Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme
Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burdur belediyesi'ne ücretsiz maske incelemesi yapılması 2
Doya doya moda 3
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 3
sözlükte bugün 4
nerde o günler 1
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 1
kredisi bitmek 1
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 2
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 1
acıkmak 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 47 sağlık personeli alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacak
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam