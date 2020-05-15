Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
|15 Mayıs 2020 02:01
|Yazdır
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından, hafta sonunda gelecek olan çöl sıcaklarıyla ilgili olarak müjdeli haberi verdi.
İşte Prof. Özlü'nün açıklamaları:
Haftasonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır.
Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte.Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir.
Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve işyeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.
Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.
Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.
Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.
Bu durumda kişi hemen soğuk klimalı bir ortama veya vantilatör karşısına taşınmalı; üstü ıslak çarşafla örtülüp, klima maksimum soğukluk ve hızda çalıştırılmalı. Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. Hasta için 112 aranıp acilen hastaneye kaldırılmalı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor'
14 Mayıs 2020 23:11
|'Maskeyi dezenfekte etmeyin ve tekrar kullanmayın'
14 Mayıs 2020 19:27
|Prof. Dr. Orhan Yıldız açıkladı: Para virüs bulaştırabilir mi?
14 Mayıs 2020 19:24
|Aşının ilk test iznini alan Türk doktor: Türkiye'de deneylere başlayabiliriz
14 Mayıs 2020 13:52
|Uzmanlardan klima ve vantilatör uyarısı
13 Mayıs 2020 21:13
|Koronavirüs denizden bulaşır mı?
12 Mayıs 2020 23:01
|Koronavirüs ile mücadelede Türk ışını dönemi başladı
12 Mayıs 2020 15:08
|Yazın gelmesiyle salgın ortadan kalkacak mı?
11 Mayıs 2020 21:41
|TÜBİTAK, koronavirüs aşısı için tarih verdi
11 Mayıs 2020 16:11
|Bilim Kurulu Üyesi, en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
10 Mayıs 2020 22:44