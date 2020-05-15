Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasahtanesi Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
|15 Mayıs 2020 02:21
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