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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasahtanesi Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
 15 Mayıs 2020 02:21
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi; saat 01:33'de Akdeniz'de 4 büyüklüünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.6 kilometre olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı
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