Ankara'da, 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kişi tutuklandı
|15 Mayıs 2020 02:35
|Yazdır
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki emzirme odasında 5 günlük bebeğini emziren Suriye uyruklu Z.F.H.A'nın yanına gelen kadın zanlı, "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen, ben bebekle ilgilenirim." diyerek çocuğu kucağına aldı.
Bir süre sonra uykuya dalan Suriye uyruklu anne, uyandığında bebeğiyle kadının odada olmadığını fark etti.
Bunun üzerine Z.F.H.A, polise başvurarak bebeğini kaçıran kadından şikayetçi oldu.
Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresinde yaptıkları araştırmada şüpheli kadının, bebeği alarak taksiyle ayrıldığını tespit etti.
Şüpheli S.P, Mamak'taki evinde polis ekiplerince bebekle yakalandı, kaçırılan çocuk annesine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
15 Mayıs 2020 00:02
|Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
14 Mayıs 2020 22:22
|Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
14 Mayıs 2020 21:35
|Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü
14 Mayıs 2020 21:03
|İlçe Müdürü kazada hayatını kaybetti
14 Mayıs 2020 18:40
|Ormanda 8 saat işkence gören kadın yaşadığı dehşeti anlattı
14 Mayıs 2020 18:36
|O anı ölümsüzleştirmek isterken canından oldu
14 Mayıs 2020 18:33
|Taksiciyi bıçakla gasp etti... O anlar kamerada
14 Mayıs 2020 13:41
|Konya esnafı 12 yaşındaki hırsızdan dertli: Devlet bir çare bulsun!
14 Mayıs 2020 12:56
|Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
14 Mayıs 2020 12:29