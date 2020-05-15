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Ankara'da, 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kişi tutuklandı

ANKARA'da, yeni doğum yapan anneye "Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen" diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı.
 15 Mayıs 2020 02:35
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Ankara'da, 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kişi tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki emzirme odasında 5 günlük bebeğini emziren Suriye uyruklu Z.F.H.A'nın yanına gelen kadın zanlı, "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen, ben bebekle ilgilenirim." diyerek çocuğu kucağına aldı.

Bir süre sonra uykuya dalan Suriye uyruklu anne, uyandığında bebeğiyle kadının odada olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Z.F.H.A, polise başvurarak bebeğini kaçıran kadından şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresinde yaptıkları araştırmada şüpheli kadının, bebeği alarak taksiyle ayrıldığını tespit etti.

Şüpheli S.P, Mamak'taki evinde polis ekiplerince bebekle yakalandı, kaçırılan çocuk annesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
DHA
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