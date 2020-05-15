Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu uzman öğretmenlikle ilgili soruya cevap verdi.
|15 Mayıs 2020 03:23
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği online konferansta soruları cevapladı.
Aydoğdu, "uzman öğretmenlik çıkacak mı?" şeklindeki soruya "Bu konu meslek kanunu içerisinde düzenlenmişti. Meslek kanunumuz araya pandemi süreci girdiği için TBMM gündemine geldi. Meslek kanunumuz yasalaşırsa, bu konu da yeniden düzenleniş olacaktır" dedi.
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