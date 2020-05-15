15 gündür tedavi gören polis memuru yaşam savaşını kaybetti

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÇÖL SICAKLARI VE VİRÜSE DAİR MÜJDELİ HABER Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bir açıklama yaparak, hafta sonu gelecek çöl sıcaklarıyla birlikte, sıcaklığın artacağını, nemin azalacağını ve güneş ışığındaki ultraviyolenin virüsün bulaşmasını zorlaştıracağını belirtti. Prof. Özlü ayrıca "ine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır." dedi.