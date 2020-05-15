1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray'da da koronavirüse rastlandı

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
 15 Mayıs 2020 04:20
Yazdır
Galatasaray'da da koronavirüse rastlandı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı. Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı
14 Mayıs 2020 15:05		 Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı
14 Mayıs 2020 14:44
Beşiktaş'ta 8 kişinin testi pozitif çıktı
14 Mayıs 2020 13:07		 BB Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Mayıs 2020 23:17
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı istifa etti
13 Mayıs 2020 19:27		 Futbolda liglerin başlayacağı tarihler belli oldu
13 Mayıs 2020 18:46
Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi belgesel oldu
12 Mayıs 2020 21:23		 İzmirli Zeynep evden çıkmadan Avrupa ikincisi oldu
12 Mayıs 2020 20:51
Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs çıktı
12 Mayıs 2020 17:47		 Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
12 Mayıs 2020 15:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:57 - TÜBİTAK 18 ilde Deneyap atölyesi açıyor04:52 - Kılıçdaroğlu: İyi Parti gibi, Davutoğlu ve Babacan'a da destek verebiliriz04:39 - BİLSEM'lere öğretmen seçiminde yeni takvim yayınlandı04:31 - Ali Erbaş: 12 Haziran'da avlularda Cuma kılacağız04:20 - Galatasaray'da da koronavirüse rastlandı04:13 - 15 gündür tedavi gören polis memuru yaşam savaşını kaybetti03:23 - Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama03:05 - Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama02:38 - 2 aydır bunalan İstanbullu sahile akın etti02:35 - Ankara'da, 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kişi tutuklandı
02:21 - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi02:19 - 43 ilin geçiş noktası, tek tek inceleniyor02:01 - Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber01:38 - Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi01:14 - Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak01:09 - Otoyollarda kaçak geçişin cezası düşürüldü00:44 - Paket Tur iptallerinde, uçak bileti iadesine dair yeni düzenleme00:42 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Otoyollarda kaçak geçişin cezası düşürüldü
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
Emlak müdürleri ve uzmanlarına rotasyon getirildi
Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.05.2020 mansur yavaş açıklamaları 1
zorba 1
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 3
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
şehirlerarası otobüs bileti tavan fiyatlarının yayımlanması 2
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 2
kararsız olmak 3
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 5
corona virüs vaka sayısı 2
denizden virüs bulaşmaz 3
SON İLANLAR
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 47 sağlık personeli alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam