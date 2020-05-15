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BİLSEM'lere öğretmen seçiminde yeni takvim yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme işlemlerinde yeni takvimi yayınladı
 15 Mayıs 2020 04:39
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BİLSEM'lere öğretmen seçiminde yeni takvim yayınlandı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ MÜLAKAT TAKVİMİ YENİLENDİ

Ülkemizde ve tüm dünyada görülen Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında 2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama işlemleri kapsamında yapılan Sözlü Mülakatlar bazı illerde tamamlanamamış ve ileri bir tarihe ertelenmiştir.Bu Kapsamda Sözlü sınavların tamamlanması ve atama sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Atama kılavuzundaki esaslar doğrultusunda yeni atama takvimi yayınlanmıştır.

SIRA NO

YAPILACAK İŞ VEİŞLEMLER

TAKVİM

1

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci

02-09 Aralık 2019

2

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

16-20 Aralık 2019

3

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması

25 Aralık 2019

4

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz

25-31 Aralık 2019

5

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi

02-09 Ocak 2020

6

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması

10 Ocak 2020

7

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi

17 Ocak 2020

8

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi

28 Ocak 2020

9

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü

sınavların yapılması

03 Şubat-19 Haziran 2020

10

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

22 Haziran 2020

11

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

22-26 Haziran 2020

12

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların

değerlendirilmesi

29 Haziran -3 Temmuz 2020

13

Atamalar için tercihlerin yapılması

6-10 Temmuz 2020

14

Atama sonuçlarının açıklanması

17 Temmuz 2020

15

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

01-10 Ağustos 2020
Memurlar.Net
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