BİLSEM'lere öğretmen seçiminde yeni takvim yayınlandı
|15 Mayıs 2020 04:39
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BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRETMEN SEÇİMİ MÜLAKAT TAKVİMİ YENİLENDİ
Ülkemizde ve tüm dünyada görülen Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında 2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama işlemleri kapsamında yapılan Sözlü Mülakatlar bazı illerde tamamlanamamış ve ileri bir tarihe ertelenmiştir.Bu Kapsamda Sözlü sınavların tamamlanması ve atama sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Atama kılavuzundaki esaslar doğrultusunda yeni atama takvimi yayınlanmıştır.
|
SIRA NO
|
YAPILACAK İŞ VEİŞLEMLER
|
TAKVİM
|
1
|
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci
|
02-09 Aralık 2019
|
2
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması
|
16-20 Aralık 2019
|
3
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması
|
25 Aralık 2019
|
4
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz
|
25-31 Aralık 2019
|
5
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi
|
02-09 Ocak 2020
|
6
|
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması
|
10 Ocak 2020
|
7
|
Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi
|
17 Ocak 2020
|
8
|
Randevu tarihlerinin ilan edilmesi
|
28 Ocak 2020
|
9
|
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü
sınavların yapılması
|
03 Şubat-19 Haziran 2020
|
10
|
Tercih yapmaya esas puanların açıklanması
|
22 Haziran 2020
|
11
|
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz
|
22-26 Haziran 2020
|
12
|
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların
değerlendirilmesi
|
29 Haziran -3 Temmuz 2020
|
13
|
Atamalar için tercihlerin yapılması
|
6-10 Temmuz 2020
|
14
|
Atama sonuçlarının açıklanması
|
17 Temmuz 2020
|
15
|
Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması
|
01-10 Ağustos 2020
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