Kılıçdaroğlu: İyi Parti gibi, Davutoğlu ve Babacan'a da destek verebiliriz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'baskın seçim'de İyi Parti'ye verdikleri destek gibi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'ne grup kurması için destek verebileceklerini söyledi.
|15 Mayıs 2020 04:52
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'baskın seçim'de İyi Parti'ye verdikleri destek gibi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'ne grup kurması için destek verebileceklerini söyledi.
Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" yanıtını verdiğini dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
15 Mayıs 2020 01:14
|15 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Mayıs 2020 00:04
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi Japon medyasında
14 Mayıs 2020 23:46
|Trump'tan 'F-35' mesajı: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var, ya olmasaydı
14 Mayıs 2020 23:06
|Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
14 Mayıs 2020 22:49
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye karşıtı öneriyi reddetti
14 Mayıs 2020 22:45
|Dışişleri Bakanlığı: Çin uçağına izin verilmedi çünkü
14 Mayıs 2020 22:42
|Yılmaz Özdil, yazılarına ara verdi
14 Mayıs 2020 22:29
|Ahmet Türk, Sırrı'ya kızdı: Saklı kalması gereken bazı şeyler vardır
14 Mayıs 2020 22:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
14 Mayıs 2020 22:07