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Kılıçdaroğlu: İyi Parti gibi, Davutoğlu ve Babacan'a da destek verebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'baskın seçim'de İyi Parti'ye verdikleri destek gibi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'ne grup kurması için destek verebileceklerini söyledi.
 15 Mayıs 2020 04:52
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Kılıçdaroğlu: İyi Parti gibi, Davutoğlu ve Babacan'a da destek verebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'baskın seçim'de İyi Parti'ye verdikleri destek gibi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'ne grup kurması için destek verebileceklerini söyledi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" yanıtını verdiğini dile getirdi.
Memurlar.Net
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