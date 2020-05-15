TÜBİTAK 18 ilde Deneyap atölyesi açıyor
TÜBİTAK bir açıklama yaparak 18 ilde daha Deneyap atölyesi açacaklarını belirtti.
|15 Mayıs 2020 04:57
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