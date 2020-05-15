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TÜBİTAK 18 ilde Deneyap atölyesi açıyor

TÜBİTAK bir açıklama yaparak 18 ilde daha Deneyap atölyesi açacaklarını belirtti.
 15 Mayıs 2020 04:57
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TÜBİTAK 18 ilde Deneyap atölyesi açıyor

TÜBİTAK bir açıklama yaparak şuan 12 ilde açılmış olan Deneyap atölyelerinin 18 ilde daha açılacağını belirtti. Hali hazırdaki atölyelerde 1.974 öğrenci eğitim görüyor. Yeni açılacak 18 atölyede ise 2.880 öğrenci eğitim görecek

Memurlar.Net
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