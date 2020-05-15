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İkinci dalgaya bağışıklık testi: Türkiye'den dünyaya bir örnek daha

Koronavirüse karşı bağışıklık haritasının çıkarılması için Türkiye genelinde 150 bin kişi üzerinde çifte test yapılacak. Dünyaya yeni bir örnek teşkil edecek bu çalışma ile olası ikinci dalgaya karşı toplumun yüzde kaçının bağışık hale geldiği de tespit edilecek. Test sonuçları salgının bitiş tarihine de ışık tutacak.
 15 Mayıs 2020 06:10
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İkinci dalgaya bağışıklık testi: Türkiye'den dünyaya bir örnek daha

Türkiye, hem koronavirüs ile mücadele ederken hem de yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bağışıklık haritasının çıkarılması için kolları sıvayan Türkiye, bu çalışmada PCR testine ilave olarak antikor testini de ekleyecek. 150 bin kişiye örneklem yöntemiyle test yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile TÜİK'in birlikte yürüteceği Türkiye'nin Kovid-19'a karşı bağışıklık haritası çıkarılmasına ilişkin projenin detayları da belli oldu. Dünyaya da örnek olacak saha çalışmasında atılacak adımlar şöyle:

ARAŞTIRMANIN 6 DETAYI

* Test lokal kapsamda olmayıp Türkiye genelinde 150 bin kişi üzerinde hem PCR hem de antikor testi uygulanacak.

* Örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilecek araştırmada amaç salgının derecesini sahada tespit etmek.

* Taşıyıcılık ve hastalık durumuna ilişkin ilk somut veriler, çalışma sonunda görülebilecek.

* Kovid-19 atlatıp bağışıklık gelişenler ile henüz bu hastalığa yakalanmamış olanların simülasyonu çıkarılacak.

* Virüsün yayılmaya geçtiği zaman ve gerileme hızı ile bitiş zamanı hesaplanacak.

* Bu çalışma ile olası ikinci dalgaya karşı toplumun yüzde kaçının bağışık hale geldiği belirlenmiş olacak.

ORANLAR TESPİT EDİLECEK

Türkiye, virüs ile mücadelede kullandığı PCR testiyle hem anlık olarak bir kişide virüs olup olmadığını tespit ediyor hem de hastalığın izini sürüyor. Antikor testi ise insanların daha önce hastalık geçirp geçirmediğini ortaya çıkarıyor. Yüzde 100'e yakın sonuç veren antikor testi ile toplumdaki bağışıklık oranı tespit ediliyor.

1.5 milyon test

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son verileri açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nda yer alan verilere göre dün 34 bin 821 test gerçekleştirildi, bunların 1635'i pozitif çıktı. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824'e, toplam vaka 144 bin 749'a ulaştı. 2 bin 315 kişi daha iyileşirken, Kovid-19'u yenerek taburcu olanların sayısı 104 bin 30'a yükseldi. Son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı da 4 bin 7 oldu. 508'i entübe olmak üzere yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 963. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" mesajını paylaştı.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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