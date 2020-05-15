Çanakkale Köprüsü'nde son ayak tamam
|15 Mayıs 2020 06:40
|Yazdır
Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metreden oluşan ayakları tamamlandı. Tam olarak bittiğinde köprü 2 bin 023 metre ile dünyanın en geniş orta açıklığı unvanına sahip olacak. Ayaklardaki son kule yarın törenle yerleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki çelik kule son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansı ile katılacağını söyledi.
LAPSEKİ-GELİBOLU 6 DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesi ile, Çanakkale Boğazı'ndaki Lapseki-Gelibolu arasındaki ulaşım süresi, 1,5 saatten 6 dakikaya ineceğini söyledi. Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çanakkale Köprüsü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerimizin anısını yaşatacak. Bu eser, aynı zamanda, ülkemizin sanayi ve nüfus bakımından en önemli Kuzey Marmara şeridi ile birlikte, tarım ve turizm bölgesi olan Trakya'yı, Ege Bölgesi'ne bağlayacak ana arter ve prestij projesi olacak."
Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tarım ve Orman Bakanlığından 10 bin ton limon ihracatına izin
14 Mayıs 2020 21:29
|Salgın döneminde satışları patlayan iki ürün
14 Mayıs 2020 11:13
|Dünya alışveriş devi Türkiye'yi seçti
14 Mayıs 2020 08:45
|İnternet kafelerden toplanan parayı geneleve aktardılar
14 Mayıs 2020 08:31
|Salgında tarımın önemi daha da arttı
14 Mayıs 2020 07:55
|Yazılımcı ordusu Türkiye'yi uçurur
14 Mayıs 2020 07:45
|Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak
14 Mayıs 2020 07:05
|2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı
14 Mayıs 2020 06:51
|Filipinler, 6 adet Türk yapımı ATAK helikopteri alacak
13 Mayıs 2020 23:51
|Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı
13 Mayıs 2020 21:56