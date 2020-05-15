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Çanakkale Köprüsü'nde son ayak tamam

Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün rekor kıran 318 metrelik ayakları tamamlandı. Dev ayaklarda son blok yarın kuleye yerleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile katılacak. Dünyanın en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak.
 15 Mayıs 2020 06:40
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Çanakkale Köprüsü'nde son ayak tamam

Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metreden oluşan ayakları tamamlandı. Tam olarak bittiğinde köprü 2 bin 023 metre ile dünyanın en geniş orta açıklığı unvanına sahip olacak. Ayaklardaki son kule yarın törenle yerleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki çelik kule son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansı ile katılacağını söyledi.

LAPSEKİ-GELİBOLU 6 DAKİKA

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesi ile, Çanakkale Boğazı'ndaki Lapseki-Gelibolu arasındaki ulaşım süresi, 1,5 saatten 6 dakikaya ineceğini söyledi. Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çanakkale Köprüsü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerimizin anısını yaşatacak. Bu eser, aynı zamanda, ülkemizin sanayi ve nüfus bakımından en önemli Kuzey Marmara şeridi ile birlikte, tarım ve turizm bölgesi olan Trakya'yı, Ege Bölgesi'ne bağlayacak ana arter ve prestij projesi olacak."

Osman Özgan
Yeni Şafak
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