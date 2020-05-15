Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak
|15 Mayıs 2020 07:10
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Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 55 gündür camiler de kapalı. Kademeli olarak atılacak adımlar kapsamında 5 ayda tamamen normalleşme hedeflenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün "Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur " dedi.
BAYRAM NAMAZI YOK
Camilerin açılmasıyla birlikte geçerli olacak tedbirlerin yer alacağı plan yayımlanacak. Plan cami cemaatlerine yol göstermek amacını taşıyacak. İlk etapta toplu namazların katılımın nispeten az olduğu vakit namazları ile sınırlı kalacağı dile getiriliyor. Şu anki şartlara göre bayram namazının camilerde kılınmasının mümkün görülmediği ifade ediliyor.
Camilerin açılması durumunda cemaatin kendi seccadelerini beraberinde getirmesi önerilecek.
MASKE ZORUNLU
Yaklaşık 10 metrekareye bir kişi gelecek şekilde camiye girişlere izin verileceği ve iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat edileceği ifade ediliyor. Her cami girişinde dezenfektan bulundurulacak. Camide ibadet etmek isteyenler maske takmak zorunda olacak. Olası bir enfeksiyon durumunda geriye dönük bir takip gerçekleşebilmesi için camiye gelenlerin ismi ve iletişim bilgileri kayıt altında tutulacağı ifade ediliyor.
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