1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak

Salgın nedeniyle kapatılan camiler açıldığında cemaatten kendi seccadesini getirmesi istenecek. 10 metrekarede 1 kişiye izin verilecek. Girişe dezenfektan koyulacak ve maske zorunlu olacak. Namazın ilk başlarda cemaatin nispeten az olduğu vakitlerle sınırlı olması bekleniyor. Bayram namazı ise mümkün görünmüyor.
 15 Mayıs 2020 07:10
Yazdır
Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 55 gündür camiler de kapalı. Kademeli olarak atılacak adımlar kapsamında 5 ayda tamamen normalleşme hedeflenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün "Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur " dedi.

BAYRAM NAMAZI YOK

Camilerin açılmasıyla birlikte geçerli olacak tedbirlerin yer alacağı plan yayımlanacak. Plan cami cemaatlerine yol göstermek amacını taşıyacak. İlk etapta toplu namazların katılımın nispeten az olduğu vakit namazları ile sınırlı kalacağı dile getiriliyor. Şu anki şartlara göre bayram namazının camilerde kılınmasının mümkün görülmediği ifade ediliyor.

Camilerin açılması durumunda cemaatin kendi seccadelerini beraberinde getirmesi önerilecek.

MASKE ZORUNLU

Yaklaşık 10 metrekareye bir kişi gelecek şekilde camiye girişlere izin verileceği ve iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat edileceği ifade ediliyor. Her cami girişinde dezenfektan bulundurulacak. Camide ibadet etmek isteyenler maske takmak zorunda olacak. Olası bir enfeksiyon durumunda geriye dönük bir takip gerçekleşebilmesi için camiye gelenlerin ismi ve iletişim bilgileri kayıt altında tutulacağı ifade ediliyor.

Yasemin Asan

Ali Erbaş: 12 Haziran'da avlularda Cuma kılacağız
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temmuz'da pandemi öncesine dönüş
15 Mayıs 2020 08:45		 'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
15 Mayıs 2020 08:31
AK Parti kongreleri statlarda yapacak
15 Mayıs 2020 08:15		 Türk tedavisi dünyaya örnek
15 Mayıs 2020 08:05
Kanser ve lösemi hastaları büyük tehlike altında
15 Mayıs 2020 07:40		 Sıcaklık daha da artacak - Haritalı
15 Mayıs 2020 06:30
Ali Erbaş: 12 Haziran'da avlularda Cuma kılacağız
15 Mayıs 2020 04:31		 15 gündür tedavi gören polis memuru yaşam savaşını kaybetti
15 Mayıs 2020 04:13
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
15 Mayıs 2020 02:21		 Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
15 Mayıs 2020 00:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı
Otoyollarda kaçak geçişin cezası düşürüldü
Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acıkmak 1
Hayat bir gündür o da bugündür 2
kredisi bitmek 1
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 5
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
zorba 1
hypatia 3
nerde o günler 1
SON İLANLAR
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 47 sağlık personeli alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam