Kapısında kuyruk olan AVM'ye ceza kesilecek

Uzun süredir kapalı olan AVM'lerden bazıları, Türkiye'nin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte bu hafta başında açıldı. Ancak alışveriş merkezlerinin girişinde oluşan uzun kuyruklar virüsün yayılması açısından tehlike oluşturdu. Bu durum hem hükümetin hem de vatandaşların tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Valilikler, bir daha benzer görüntülerin oluşmaması için harekete geçti. AVM içinde ve dışında gerekli tedbirlerin alınması için yeni müeyyidelerin uygulanması kararlaştırıldı. Bundan böyle, tedbirlerin ihlal edildiği AVM'lere adli ve idare ceza kesilecek. Bu uyarı, yönetimlere iletildi.

Özel güvenlik şirketi olan Securitas'ın Üst Yöneticisi Emre Erdal, AVM'lerin ceza almamaları için "El cihazlarıyla ateş ölçümü girişlerde kuyruklar oluşmasına sebep olabiliyor. En doğru çözüm bütün AVM'lere termal kameralar kurulması" tavsiyesinde bulundu.

"SAAT BAŞI KONTROL ŞART"

AVM ve mağazalar için metrekareye göre kişi kısıtlamaları getirildiğini hatırlatan Erdal "AVM'lerde 10, mağazalarda ise 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri içeri alınabiliyor. Peki içerideki kişi sayısını nasıl ölçüyoruz? Manuel sistemlerle bu sayımı anlık olarak yapmak mümkün değil. Özellikle de birden fazla girişleri olan AVM'lerde. Bunun için AVM ve mağazalara yoğunluk ölçümü yapan kameralar kurulabilir. Bu kameralar aracılığıyla anlık ölçüm yapmak ve AVM'nin bütün girişlerine bu bilgiyi iletmek mümkün olabilir. Hatta içerideki kişi sayısı ekranlara yansıtılarak müşterilerin bu bilgiyi görmesi de sağlanabilir. Bu da girişlerdeki yoğunluğu engelleyebilecek bir çözüm" ifadelerini kullandı. Emre Erdal, AVM'lerde özel görevlilerin saat başı, virüs için alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettiğini de sözlerine ekledi.

OSMAN ÇOBANOĞLU