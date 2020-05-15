1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapısında kuyruk olan AVM'ye ceza kesilecek

Securitas Üst Yöneticisi Emre Erdal: Elle ateş ölçmek kuyruğa sebep oluyor. AVM'lerin girişine termal kameralar konmalı.
 15 Mayıs 2020 06:51
Yazdır
Kapısında kuyruk olan AVM'ye ceza kesilecek

Uzun süredir kapalı olan AVM'lerden bazıları, Türkiye'nin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte bu hafta başında açıldı. Ancak alışveriş merkezlerinin girişinde oluşan uzun kuyruklar virüsün yayılması açısından tehlike oluşturdu. Bu durum hem hükümetin hem de vatandaşların tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Valilikler, bir daha benzer görüntülerin oluşmaması için harekete geçti. AVM içinde ve dışında gerekli tedbirlerin alınması için yeni müeyyidelerin uygulanması kararlaştırıldı. Bundan böyle, tedbirlerin ihlal edildiği AVM'lere adli ve idare ceza kesilecek. Bu uyarı, yönetimlere iletildi.

Özel güvenlik şirketi olan Securitas'ın Üst Yöneticisi Emre Erdal, AVM'lerin ceza almamaları için "El cihazlarıyla ateş ölçümü girişlerde kuyruklar oluşmasına sebep olabiliyor. En doğru çözüm bütün AVM'lere termal kameralar kurulması" tavsiyesinde bulundu.

"SAAT BAŞI KONTROL ŞART"

AVM ve mağazalar için metrekareye göre kişi kısıtlamaları getirildiğini hatırlatan Erdal "AVM'lerde 10, mağazalarda ise 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri içeri alınabiliyor. Peki içerideki kişi sayısını nasıl ölçüyoruz? Manuel sistemlerle bu sayımı anlık olarak yapmak mümkün değil. Özellikle de birden fazla girişleri olan AVM'lerde. Bunun için AVM ve mağazalara yoğunluk ölçümü yapan kameralar kurulabilir. Bu kameralar aracılığıyla anlık ölçüm yapmak ve AVM'nin bütün girişlerine bu bilgiyi iletmek mümkün olabilir. Hatta içerideki kişi sayısı ekranlara yansıtılarak müşterilerin bu bilgiyi görmesi de sağlanabilir. Bu da girişlerdeki yoğunluğu engelleyebilecek bir çözüm" ifadelerini kullandı. Emre Erdal, AVM'lerde özel görevlilerin saat başı, virüs için alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettiğini de sözlerine ekledi.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çanakkale Köprüsü'nde son ayak tamam
15 Mayıs 2020 06:40		 Tarım ve Orman Bakanlığından 10 bin ton limon ihracatına izin
14 Mayıs 2020 21:29
Salgın döneminde satışları patlayan iki ürün
14 Mayıs 2020 11:13		 Dünya alışveriş devi Türkiye'yi seçti
14 Mayıs 2020 08:45
İnternet kafelerden toplanan parayı geneleve aktardılar
14 Mayıs 2020 08:31		 Salgında tarımın önemi daha da arttı
14 Mayıs 2020 07:55
Yazılımcı ordusu Türkiye'yi uçurur
14 Mayıs 2020 07:45		 Çayı dalından bu yıl Türk işçi toplayacak
14 Mayıs 2020 07:05
2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı
14 Mayıs 2020 06:51		 Filipinler, 6 adet Türk yapımı ATAK helikopteri alacak
13 Mayıs 2020 23:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
Bilim Kurulu üyesinden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı
Otoyollarda kaçak geçişin cezası düşürüldü
Oktay: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şehirlerarası otobüs bileti tavan fiyatlarının yayımlanması 2
ersin korkut 2
zorba 1
fatih tezcan'a soruşturma açılması 1
nerde o günler 1
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 3
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 2
sözlükte bugün 4
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 3
SON İLANLAR
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 47 sağlık personeli alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam