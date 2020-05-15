Kanser ve lösemi hastaları büyük tehlike altında

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Özbek, kan temininin birçok hasta için hayati öneme sahip olduğunu belirterek "Koronavirüs yüzünden kan bağışı çok azaldı, stoklar kritik seviyede. Covid-19 kan yoluyla bulaşan bir hastalık değil. Kızılay ve diğer kan bağışı yapılan merkezlerde vericilerin korunması için tüm tedbirler alındı. Salgın öncesi gibi kan bağışını sürdürelim" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Özbek, şöyle devam etti: Kan temini birçok hasta için hayati önem taşıyor. Bu hastalar arasında lösemi, Akdeniz anemisi hastaları bulunuyor. Ayrıca kaza, cerrahi girişim gibi birçok durumda da kan hayati önem taşıyor. Ülkemizde her dört saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Ancak, Kızılay verilerine göre, salgın yüzünden kan bağışı sayısı çok azaldı ve kan stokları kritik düzelde.

Özellikle kanserli ve kanamalı hastalar için hayati önemi olan trombositlerin temininde büyük zorluklar yaşıyoruz. Bir kan bağışı en az üç kişinin hayatını kurtarır. Halkımızın aynen salgın öncesinde olduğu gibi kan bağışlarını sürdürmelerini istiyoruz.

DAMLA PEKER