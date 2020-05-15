Sıcaklık daha da artacak - Haritalı
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
|15 Mayıs 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Temmuz'da pandemi öncesine dönüş
15 Mayıs 2020 08:45
|'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
15 Mayıs 2020 08:31
|AK Parti kongreleri statlarda yapacak
15 Mayıs 2020 08:15
|Türk tedavisi dünyaya örnek
15 Mayıs 2020 08:05
|Kanser ve lösemi hastaları büyük tehlike altında
15 Mayıs 2020 07:40
|Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak
15 Mayıs 2020 07:10
|Ali Erbaş: 12 Haziran'da avlularda Cuma kılacağız
15 Mayıs 2020 04:31
|15 gündür tedavi gören polis memuru yaşam savaşını kaybetti
15 Mayıs 2020 04:13
|Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
15 Mayıs 2020 02:21
|Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
15 Mayıs 2020 00:10