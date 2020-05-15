Kovid'le mücadelede Çapa dünya birincisi

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Pandemi döneminde başarılı bir sınav veren İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, yüzde 0,6 ile dünyadaki en düşük ölüm oranının gözlemlendiği kurum olmayı başardı. Milliyet'e konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 20 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında 230 yatan hasta ile 35 yoğun bakım hastalarının olduğunu belirtirek, "Nisan'ın ikinci haftasında tüm hastalarımızın yoğun bakım tablosunu çizeceğinden endişelenirken, ABD ve Avrupa'dan farklı uyguladığımız algoritmalar sayesinde korkulan olmadı. Şu an yatan erişkin hasta sayımız 90, yoğun bakımdaki hasta sayımız ise 10'a düştü" dedi. Yurt içi ve dışındaki Kovid-19 hastalarının yatırıldığı hastanelerde ölüm oranlarının yüzde 2 ile yüzde 4 aralığında seyrettiğini, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki oranın ise yüzde 0.6'lık bir seviyede kaldığını belirten Tükek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki ilk vakanın hastanemizde tespit edilmesinin çok faydasını gördük. Dünya çapında tanınmış hocalarımızın geliştirdiği algoritmalar bakanlık tarafından da olumlu bulunarak diğer hastaneler için de örnek teşkil etti. Süreçte en kritik hamle 'favipiravir'in çok erken dönemde hastalara verilmesi oldu. Favipiravir, birçok ülkede yoğun bakım hastalarına veriliyor ancak yoğun bakım sürecinde virüs yapacağını yapmış oluyordu. Hastanemizde test sonuçlandıktan hemen sonra hastalara favipiravir verdik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Olası yığılma riskine karşı pandemi bölümleri olarak ayrılan üroloji ve meme cerrahi servisleri iyiye gidiş sayesinde Kovid-19 servisinden ayrılarak eski işlevlerine döndürüldü. İlk vakalarda gördüğümüz yaygın trombotik süreç nedeni ile heparin ve dipiridamol uygulaması ilk olarak bizim tedavi algoritmasına eklediğimiz bir yöntem oldu. Ayrıca Tocilizumab yeterli olmadığı bazı hastalarda 'Anakinra'nın uygulanması ve başarılı olması, sonrasında diğer hastalarda da bunun uygulanmasını bakanlığa bildirdik. Elimizdeki yüksek akımlı oksijen sistemlerini dört katına çıkararak yoğun bakım öncesi hastalara uygulama fikri de yine üniversitemiz tarafından önerilerek, bakanlığın protokolüne alınmış bir uygulama oldu."

Günde 600 test

"Hastanemizde şimdiye kadar 12 binden fazla PCR testi yapıldı. Günde ortalama 600 test yapıyoruz. ABD ve İsviçre merkezli iki firmadan yüzde 100'e yakın doğruluk payı olan antikor testlerinin gelmesini bekliyoruz. Ayrıca hastalara reçete edilen mevcut ilaçlar üzerindeki araştırmalarımız devam ediyor."

'Erken uygulama protokole girdi'

Türkiye'de salgının ilk günlerinde 'hidroksiklorokin' etken maddeli ilaç PCR testleri sonuçlanmadan verilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tükek, "Testler üç, dört günde sonuçlandığından hastalık seyri kötüleşmeye gidebiliyordu. Ramotoloji hocalarımız bu ilacın etki göstermesi için erken verilmesi gerektiğini belirterek uygulamaya koyunca olumlu sonuçlar elde ettik. Erken dönem hidroksiklorokin tedavisi Sağlık Bakanlığı protokolüne girdi" dedi.