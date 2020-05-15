AK Parti kongreleri statlarda yapacak
|15 Mayıs 2020 08:15
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Salon yerine stadyumlarda yapılması planlanan ilçe kongrelerinin, sosyal mesafe kuralına uygun ve sınırlı katılımla gerçekleştirileceği kaydediliyor. AK Parti, geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde 7. Olağan Kongre sürecini başlatmış, bazı ilçelerin kongreleri tamamlanmış ancak 13 Mart itibarıyla Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kongrelerin ertelendiği açıklanmıştı. AK Parti, normalleşme adımlarıyla birlikte, kongre takvimini de yeniden ele aldı. Edinilen bilgiye göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı, temmuzda başlaması planlanan sosyal mesafeli kongre çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Erdoğan'ın stadyumlarda yapılacak sosyal mesafeli kongre formülüne onay verdiği ve AK Parti'nin ilçe kongreleri için hazırlıklara başladığı kaydedildi. Kongrelerin açık havada, sosyal mesafe kuralına uygun ve sınırlı katılımla gerçekleştirileceği kaydediliyor. Stadyumlarda yapılacak kongrelerde, divan ve delegeler için saha ortasında kongre düzeni oluşturulacak. Sandalyeler, masalar ve kabinler arasında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Kongrelerden önce stadyumlardaki her nokta dezenfekte edilecek. Delegeler kongreye maskeleriyle katılacak. Katılım sayısı sınırlı tutulacak.
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