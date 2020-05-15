Parti bayramlaşmaları koronavirüse takıldı
|15 Mayıs 2020 08:21
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Partilerden yansıyan ilk bilgiler, bayramlaşmaların da virüs engeline takıldığı yönünde. Yetkililer, partiler arasında bu konuda önümüzdeki günlerde bir temas olacağı ancak bayram için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde bayramlaşmanın geçekleşmeyeceği bilgisini verdi.
Salgında ikinci bir dalgaya yol açılmaması, dikkatli olunması gereken dönemde olunduğunu kaydeden yetkililer, siyasi partilerin toplumun dikkatle izlediği kurumlar olduğunu vurguladı. Bu nedenle bayramlaşma konusunda örnek bir tutum alınması gerektiği kaydedildi. Öte yandan MHP'de Alparslan Türkeş döneminde başlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her dini bayramda devam ettirerek gelenekselleştirdiği partililerle bayramlaşma da bu yıl yapılmayacak.
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