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'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü

Kendisini uzman çavuş yalanıyla tanıtan Burak Özdemir, 42 kadının Facebook, Instagram ve e-mail hesabını ele geçirdi. Ulaştığı kadınların kiminden çıplak fotoğraf isteyen, kimisiyle zorla birlikte olan sahte uzman çavuş, kadınlardan birinin dikkatiyle yakayı ele verdi
 15 Mayıs 2020 08:31
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'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü

İstanbul'da üniversite okuyan M.S.'ye (25) 16 Eylül 2018'de lise arkadaşı S.B. adlı kişinin Facebook hesabı üzerinden mesaj geldi: "Senden hoşlanan birisi var. Kendisi sosyal medya kullanmadığı için benden rica etti. Facebook şifremi verdim, o seni arayacak" dedi. M.S. beklemeye başladı. Dakikalar sonra M.S., Messenger'ın sesli arama uygulaması üzerinden arandı. M.S. arayan kişiye kim olduğunu sordu.

Hürriyet Gazetesinin özel haberine göre, "Kimlerle yattığını biliyorum, sevgilin var mı" diye konuşan kişiye M.S. tepki gösterdi. "Senin kimlerle yatıp kalktığına dair videoları babana göndereceğim" diyen kişi S.B.'nin telefon rehberindeki bazı numaraları peşi sıra söylemeye başladı. M.S. korkuyla arayan kişiye, Facebook şifresini ve telefon numarasını verdi. Epilepsi hastası M.S. geçirdiği kriz sonrası S.B.'yi arayarak durumu anlattı. S.B. Facebook hesabının ele geçirildiğini söyledi.

SOĞUKKANLI DAVRANDI

M.S.'nin hesabını ele geçiren kişi bu kez S.G. isimli başka bir kadına ulaştı. Aynı yöntemle S.G.'ye yaklaşan bu kişi, kendisine son kullandığı numarayı söyledi. Paniğe kapılmayan S.G. görüşmeye devam etti ve kendisine fotoğrafını göndermesini istedi. S.G. elde ettiği bilgiler üzerine M.S.'ye Instagram üzerinden ulaştı ve durumu anlattı. M.S. hesabını ele geçiren ve arkadaş listesindeki birçok kadını da taciz eden kişinin Burak Özdemir (26) olduğunu tespit etti. M.S., Özdemir hakkında Muğla Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özdemir hakkında 'tehdit', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçlarından Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCIYI ŞİKAYET ETTİ

M.S.'nin avukatlığını yapan İzmir Barosu'na üye avukat Serhat Deniz Çelikkaya da Özdemir'in kendisine iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Öte yandan Özdemir'in, hakkında dava açılmasına sebep olan savcılara yönelik de CİMER'e ve HSK'ya şikayette bulunduğu anlaşıldı. Özdemir verdiği ifadelerde özetle şu savunmayı yaptı: "Benim bu konularla hiçbir ilgim ve alakam yok. Telefon numaralarım birileri tarafından Facebook'ta paylaşılmış. Hakkımda şantajdan 25 suç kaydı var. Bunların hepsi sosyal medya üzerinden numaramın paylaşılması sonucu oldu. Benim sosyal medya hesabım yok, evimizde internet yok. Birileri bana oyun oynuyor."

YÖNTEM HEP AYNI

Özdemir'in 40 kadını daha mağdur ettiği öğrenildi. Antalya'da F.A.'yı şantajla otele götürdüğü ve zorla birlikte olduğu belirlendi. Adana'da yaşayan R.R.K. (24) Özdemir'in, arkadaşının Facebook hesabı üzerinden ulaştığını ve şantaj yaptığını anlattı. Ancak soruşturmalarda delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi.
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