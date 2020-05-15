AVM'nin havası klimasız olacak
|15 Mayıs 2020 08:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde bir kişinin virüs bulaştırma katsayısının (RO değerinin) 1.56'ya düştüğünü ancak bölgelere göre değişiklik gösteren bu değerin İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını söyledi.
İstanbul'da 11 Mayıs günü ihtiyari açılış yapan AVM'ler önünde de uzun kuyruklar oluşunca yetkililer harekete geçti.
İstanbul il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, önceki akşam Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplanarak İstanbul'daki AVM'lerde uyulması gereken kuralları karara bağladı.
YÜZDE 100 TEMİZ HAVA
- AVM'lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi yüzde 100 dış ortam havasıyla sağlanacak.
- AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak.
- Personelin yemekleri kumanya şeklinde, tek kullanımlık malzemelerle dağıtılacak.
YEME İÇME KATI
- AVM'lerdeki lokanta ve restoranlar al götür/ve/veya paket servis hizmeti verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında 1 metre kuralı uygulanacak.
- Asansörlere sadece özel gereksinimi olan bireyler binebilecek. Bunlar arasındaki mesafe de 1 metrenin altında olmayacak.
- 1000 metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. Her bir AVM'nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek.
- AVM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılacak.
HER İLÇEYE AYRI EKİP
- AVM'lerin kurallara uyup uymadıklarını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Bunun için her kaymakamlık bünyesinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon haftada en az bir kez denetleme yapacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı durumunda Türk Ceza Kanunu yaptırımları devreye girecek.
CEZASI 3 BİN 150 LİRA
- Yetkililer, bu kurallara uymayan kişilere verilecek cezanın 3 bin 150 liraya kadar çıkarken, AVM gibi iş yerleri için cezanın cirosu oranında olacağından büyük miktarlara ulaşacağını vurguladılar.
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