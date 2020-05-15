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Sınava maske provası

YKS-LGS 20 Haziran ve 27-28 Haziran'da. Henüz MEB ya da ÖSYM tarafından 'sınavın maskeyle mi olacağı' sorusu netleşmese de öğrenciler alışkanlık kazanmak için deneme sınavlarını evlerinde maskeyle yapıyor.
 15 Mayıs 2020 08:51
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Sınava maske provası

YKS-LGS 20 Haziran ve 27-28 Haziran'da. Henüz MEB ya da ÖSYM tarafından 'sınavın maskeyle mi olacağı' sorusu netleşmese de öğrenciler alışkanlık kazanmak için deneme sınavlarını evlerinde maskeyle yapıyor.

Hürriyet'ten Dilek Atlı'nın haberine göre:
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arasında olmazsa olmazlardan biri maske kullanımı. Elbette bu, 20 Haziran ve 27-28 Haziran'da yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için de geçerli. Öğrenciler sınavın yapılacağı dersliklere maske ve dezenfektanla girecekler. Sınav sırasında maskelerin yüzlerinde olup olmayacağı konusu ise henüz net değil. İlerleyen günlerde MEB ya da ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalarda bu da netliğe kavuşacak. Diğer taraftan maske kullanarak sınava girmek konusu öğrencilerin heyecanını daha da büyütüyor. Sınav kaygısına eklenen maske kaygısını yenebilmek için evde deneme sınavlarını maskeyle yapan öğrenciler, deneyimlerini Hürriyet'e anlattı:

'NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM'

? Esin Dönmez (18):

Sınava maskeli prova

"Üniversite sınavının tarihi belirlensin diye beklerken kaygılıydım. Sınav tarihi açıklandı ve çalışmalarımı bu tarihe göre yapıyorum. Şimdi de maske kaygısı yaşıyorum. Maske takarak deneme çözüyorum. Ama nefes almakta zorluk yaşıyorum. Evde maskeyle deneme pratiği yaparak alışsam da bu sınav esnasında beni nasıl etkileyecek bilemiyorum. Dikkatimin dağılmasından ve nefesimin düzensizleşmesinden korkuyorum."
'GÖZLÜĞÜM BUĞULANIYOR'

? Eren Sevim (18):

Sınava maskeli prova

"Gözlük kullanıyorum. Maskeyle gözlüklerim buharlaşıyor. Sağlık için elbette gerekliliğinin farkındayım. Fakat sınav sırasında lens takmak zorunda bile kalsam maskeyle soru çözmek odaklanma sorunu yaratıyor. Bilmiyorum çıkarmamıza izin verecekler mi? Ama o zaman bir başkasını riske atmış oluruz. Evde denemeleri maskeyle çözerek kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Evde buna alışsam da sınav sırasında nasıl etkileneceğim hakkında endişem var."
UZMANLARDAN ÖNERİLER

GÖZLÜK NASIL BUĞULANMAZ

Optik mağazası yetkilisi Meral Ürün, gözlüklü öğrencilere pratik bir çözüm öneriyor: "Telli maskeler kullanılarak burna iyice oturtulmalı ve gözlük bunun üzerine yerleştirilmeli. Böylece ağız ve burundan çıkan nefes gözlüğe doğru yönelemeyecektir. Gözlüğü özel bez ve buğu önleyici spreylerle silmek ise yeterince etkili bir yöntem değil."

'MASKEYE DEĞİL SORULARA ODAKLANIN'

Rehberlik danışmanı Cihan Yeşilyurt da bu dönemde maskeyle deneme çözerek alışkanlık kazanmanın doğru olduğunu belirterek bazı önerilerde bulundu: "Çocukların alışık olmadıkları koşullarda sınava girecek olması endişe yaratabilir. Evdeki deneme çözümlerinin maskeyle yapılması doğru. Alışılabilir olduğunu kabul ederek ve bol uygulama yaparak heyecanı yenebiliriz. Öğrencilere önerim, maske kullanımına takılmadan sorularına konsantre olmaları."
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