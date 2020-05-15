Sabah Gazetesi: Türkiye koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Dünyada bir ilki gerçekleştirdik koronasavar kumaş testi geçti' başlıklı bugünkü yazısında TMSF yönetimindeki Boyteks'in özel bir polimer teknolojisiyle Koronavirüs'ü öldüren kumaş ürettiğini belirterek, "Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi. Boyteks'in kumaşına Alman test merkezi onayı verdi. Üretimi başlayan kumaştan ilk sipariş veren Brezilya ve Makedonya oldu" diye yazdı.

Dilek Güngör, testlerde 5 yıkamaya kadar kumaşın antiviral özelliğini kaybetmediğinin tescillendiğine işaret ederek, "Boyteks, Erciyes Üniversitesi'nden de bilimsel değerlendirme raporu aldı. Antiviral kumaşın yurtdışında test verileri ve tekrarlı yıkama sonuçları testleri değerlendirildi" ifadelerini kullandı.