Dur ihtarına uymayan 20 yaş altı iki gence 13 bin lira ceza
|15 Mayıs 2020 09:09
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa-Ankara karayolunda uygulama yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ahmet A., 06 PBF 81 plakalı otomobiliyle Bursa- Ankara karayolunda ters istikamette kaçmaya başladı.
Ekiplerin sıkı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan Ahmet A. ve arkadaşı Fatih Ç., otomobilden inerek tarım arazilerinde izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, iki genci çalıların arasında saklanırken yakaladı.
Toplam 13 bin 360 lira ceza kesildi
Şüphelilerin, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi.
İki gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 6 bin 360 lira, ayrıca sürücü Ahmet A.'ya trafiği tehlikeye düşürme suçundan 7 bin lira olmak üzere toplam 13 bin 360 lira cezai işlem uygulandı.
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