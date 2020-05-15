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Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunlu oldu

Kırıkkale'de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde, halkın toplu alanlarda maskesiz yer alması yasaklandı.
 15 Mayıs 2020 09:13
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Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunlu oldu

Kırıkkale Valiliği, Vali Yunus Sezer Başkanlığı'nda toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre, 15 Mayıs'tan itibaren kent merkezinde belirlenen bazı cadde ve meydanlarda halkın maskesiz gezmesine müsaade edilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri esastır. Daha önce İl Hıfzıssıhha kararlarında belirtilen yerlere ek olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimiz Cumhuriyet Meydanı başlangıcı olan Zafer Caddesi boyunca Belediye Caddesi'nin kesişimine kadar, Belediye Caddesi boyunca, Belediye Caddesi ile Barbaros Hayrettin Caddesi'nin kesişiminden başlayarak Barbaros Hayrettin Caddesi'nin Menderes Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve bu noktadan itibaren Menderes Caddesi boyunca Kırıkkale- Kırgaz Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin bulunduğu kavşağa kadar, ayrıca İsmet İnönü Caddesi boyunca, Millet Bulvarı'nın İsmet İnönü Caddesi ile kesiştiği noktadan itibaren Hürriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Hürriyet Caddesi'nin ise tekrar Zafer Caddesi ile kesiştiği nokta içerisinde kalan alan ve bahse konu caddelerin ilgili alanlarında vatandaşların ağzını ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maskesiz olarak bulunmasına ve sosyal mesafeye aykırı davranışlarda bulunmasına müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, faaliyette bulunmasına izin verilen berber, kuaför ve güzellik salonu gibi yerlerde, gelen müşterilerde veya çalışanlarda koronavirüs vakası tespit edilmesi halinde gerekli filyasyon çalışmalarının yapılabilmesi için hizmet alan müşterinin gün gün isim, soy isim ve iletişim bilgilerinin alınarak listelenmesi ve bu listelerin talep edilmesi durumunda resmi kurumlara verilmesi gerektiği vurgulandı.

DHA
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