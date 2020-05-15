2 itfaiye erinin ölümü sonrası grup amiri izne çıkmış
|15 Mayıs 2020 09:21
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yaşanan ve 2 itfaiye erinin ölümüne neden olan ihmal ve skandallar zinciri, CHP'nin belediyenin her yanını liyakatten çok dost, akraba ve partililerle doldurduğunu ortaya koydu. 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda, İBB İtfaiyesine bağlı Kadıköy Grup Amirlği'nin tatbikatı sırasında araç merdiveni kırılmış, itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal hayatını kaybetmişti. Olay sonrası tüm gözler seçim sonrası işten çıkarılan ve partililerle doldurulan İBB'ye çevrilirken, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, mesleki hiçbir tecrübesi olmayan CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak'ın getirildiği ortaya çıkmıştı.
Son olarak, skandal tatbikatın yapıldığı ve bu tatbikatta hayatını kaybeden iki itfaiyecinin de bağlı olduğu itfaiyenin Kadıköy Grup Amirliği'nden geldi. Yaşanan skandal sonrası birimin başında bulunan ismin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın törpülüyle Grup Amirliği'ne getirilen Ali İhsan Bülbül olduğu anlaşıldı. Son olarak dün de Ağbaba'nın referansıyla itfaiye eriyken İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kadıköy Grup Amiri görevine getirilen Bülbül'ün sessizce izne çıkarıldığı öğrenildi.
İBB'nin resmi yazısında, Bülbül'ün işe dönüş tarihi belirtilmezken yerine Üsküdar Grup Amiri Haşim Hancıoğlu'nun getirildiği belirtildi. CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a ise dokunulmaması dikkat çekti.
Liyakatsizliğin sonucu olarak 2 itfaiye erinin şehit olmasının ardından tepkiler üzerinde sosyal medyadan kuru bir taziye paylaşımı yapan İmamoğlu, Kadıköy Grup Amirliği'nde yapılan törene de katılmadı. Konunun üstünü örtmek için tekrar polemiklere başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aradığı acılı aileler, İBB Başkanı'ndan herhangi bir telefon gelmemesinden dert yandı.
BİNLERCE UZMANI KOVDU
Tecrübeli isimleri İBB'den AK Partili denilerek uzaklaştıran CHP'li yönetimin liyakatsiz görevlendirmeleri sonrasında İstanbul'da peş peşe iş kazaları meydana geldi. Otobüsler tramvayla çarpıştı, metrobüsler 11 ayda peş peşe kaza yaptı. Beylikdüzü'de yapılan kazıda doğal gaz borusu patladı. Felaketin eşiğinden dönüldü. Kadıköy'de yapılan kazıda İSKİ kazısında su boru hattı patladı, rıhtım meydanı sulara gömüldü.
Barış Savaş
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