Ülkemizde yeni tip koronavirüsle olumlu mücadele sonrası normalleşme adımları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran olarak güncellendi. Son zamanlarda çeşitli platformlarda tekrardan 'YKS öne çekilecek, üniversite sınavı ertelenecek' yorumları ile adayların kafası hayli karışık... İmtihana 42 gün kala bu tartışmaları sonlandırmak ve adayların merak ettiklerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'e sordum. Sınav tarihinde yeni bir oynama mümkün mü, YKS'ye herkes kendi okulunda mı girecek, sınav günü nasıl bir yol haritası izlenilecek? Başkan Aygün, merak edilen bütün bu soruları gazetemize tek tek anlattı. İşte o cevaplar:

¥ YKS'de alınan son tarih değişikliğine giden süreci anlatır mısınız? Öğrenciler sosyal medyada bir milyon Tweet attı. Mesajlarda sizi de etiketlediler, o süreci takip edebildiniz mi?

Pandeminin ülkemizde başladığı günlerde tedbir amaçlı olarak sınavlarımız ileri tarihlere ertelendi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başkanlığında, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Bilim Kurulu ile birlikte yürütülen başarılı süreç sonucu gelinen noktada normalleşme çalışmalarına başlanıldı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun da görüşü alınarak Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ilan edilen normalleşme süreciyle birlikte sınav tarihleri de yeniden güncellenmiştir. Adaylarımızın sadece sınavlara odaklanmaları faydalı olacaktır. Bu noktada hepimiz adayların motivasyonunu artırmak için gayret etmeliyiz.

¥ YKS'ye az bir süre kaldı... Öğrencilerin stresini azaltmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor? Sınav bir daha ertelenir mi?

Sınav açıklandığı üzere 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu zorlu süreçte sınava girecek adaylarımız için kaygıyı azaltmak adına YÖK tarafından bu yıla has olarak iki önemli düzenleme yapıldı. İlki; TYT oturumunun süresine 30 dakika eklenerek 135 dakika olan sınav süresi 165 dakikaya çıkarıldı. İkincisi ise lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan 180 baraj puanını 170 puana düşürüldü. Ayrıca sınav içeriği olarak lise son sınıfın 2. döneminden soru sorulmaması kararlaştırıldı. Dolayısıyla 2020 YKS adayları daha az konudan sorumlu olacaktır. Bu düzenlemeler adaylarımız tarafından da olumlu karşılandı.

¥ Taban puanın aşağı çekilmesi öğrencilere neler getirecek? Tercihte bir karmaşa olur mu?

Üniversitelerdeki programların kontenjanları YÖK tarafından belirlenmekte... YKS, bir sıralama sınavı olduğu için programlara/ bölümlere yerleştirmeler de bu sıralamaya göre gerçekleştiği için problem olmayacaktır. Bu düzenleme 170-180 puan aralığındaki adayların dört yıllık programları tercih etmelerini sağlayacak ve bu programlara yerleşmelerine imkan tanıyacaktır.

¥ Sınav görevlilerin Covid-19 testi negatif raporu istenilecek mi? Bu çok merak ediliyor...

Pandemi döneminde sınavların uygulanması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda hazırlıklar yapılmaktadır.

¥ Uzmanlar "öğrenciler deneme çözerken maske takmalı ve alışmalı" diye tavsiyelerde bulunuyor. Bu ikazları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Adayların kendilerini rahat hissedebilecekleri şekilde denemeler yapmaları adayların faydasına olacaktır.

¥ Sınavda maske mecburiyeti var. Rahatsızlığı olanlara farklı bir metot uygulanır mı?

Bu süreç Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleriyle yürütülüyor. Kararlar istişare ile alınıyor.

¥ İmtihan tarihlerinde düzenleme olunca KPSS'ye hazırlananlar için bir 'acaba' oldu?

KPSS için bir değişiklik olmayacak, mevcut takvimimizde ve açıkladığımız tarihlerde uygulanacak.

188 SINAV MERKEZİNDE BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ

¥ Veliler bu süreçte biraz tedirgin oldular. Sınav günü çocukların bir arada olmasından endişe ediyorlar. Onlara ne söylemek istersiniz?

ÖSYM olarak 188 sınav merkezinde yaklaşık 2,5 milyon adayın gireceği YKS'nin problemsiz olarak uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecek. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav başlamadan önce ve sınav süresince havalandırılacaktır. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirme yapılacaktır.

LGS GİBİ OLMAZ

HERKESİN KENDİ OKULUNDA GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL

¥ LGS olduğu gibi YKS'de her öğrencinin kendi okulunda sınava girmesi mümkün mü?

Yaklaşık iki buçuk milyon adayın gireceği YKS'nin büyük çoğunluğu mezun adaylardan oluşmaktadır. Bu sebeple her adayın kendi okulunda sınava girmesi gibi bir durum mümkün değildir.

AYGÜN'DEN ÖĞRENCİLERE:

Sadece sınavlara odaklanmanız faydalı olacaktır. Birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlar sizin işinizi kolaylaştıracaktır.

AYGÜN'DEN VELİLERE:

YKS'nin problemsiz geçmesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Sosyal mesafenin korunması için planlamalar sınav günü hayata geçirilecek.

Mahmut Özay