1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hepimiz, adayların motivasyonunu artırmak için gayret etmeliyiz'

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yeni bir erteleme" yok diyen Aygün, LGS'deki gibi herkesin kendi okulunda imtihana girmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Sınav günü alınacak tedbirleri de açıklayan ÖSYM Başkanı "Hepimiz, adayların motivasyonunu artırmak için gayret etmeliyiz" dedi.
 15 Mayıs 2020 09:47
Yazdır
'Hepimiz, adayların motivasyonunu artırmak için gayret etmeliyiz'

Ülkemizde yeni tip koronavirüsle olumlu mücadele sonrası normalleşme adımları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran olarak güncellendi. Son zamanlarda çeşitli platformlarda tekrardan 'YKS öne çekilecek, üniversite sınavı ertelenecek' yorumları ile adayların kafası hayli karışık... İmtihana 42 gün kala bu tartışmaları sonlandırmak ve adayların merak ettiklerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'e sordum. Sınav tarihinde yeni bir oynama mümkün mü, YKS'ye herkes kendi okulunda mı girecek, sınav günü nasıl bir yol haritası izlenilecek? Başkan Aygün, merak edilen bütün bu soruları gazetemize tek tek anlattı. İşte o cevaplar:

¥ YKS'de alınan son tarih değişikliğine giden süreci anlatır mısınız? Öğrenciler sosyal medyada bir milyon Tweet attı. Mesajlarda sizi de etiketlediler, o süreci takip edebildiniz mi?

Pandeminin ülkemizde başladığı günlerde tedbir amaçlı olarak sınavlarımız ileri tarihlere ertelendi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başkanlığında, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Bilim Kurulu ile birlikte yürütülen başarılı süreç sonucu gelinen noktada normalleşme çalışmalarına başlanıldı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun da görüşü alınarak Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ilan edilen normalleşme süreciyle birlikte sınav tarihleri de yeniden güncellenmiştir. Adaylarımızın sadece sınavlara odaklanmaları faydalı olacaktır. Bu noktada hepimiz adayların motivasyonunu artırmak için gayret etmeliyiz.

¥ YKS'ye az bir süre kaldı... Öğrencilerin stresini azaltmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor? Sınav bir daha ertelenir mi?

Sınav açıklandığı üzere 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu zorlu süreçte sınava girecek adaylarımız için kaygıyı azaltmak adına YÖK tarafından bu yıla has olarak iki önemli düzenleme yapıldı. İlki; TYT oturumunun süresine 30 dakika eklenerek 135 dakika olan sınav süresi 165 dakikaya çıkarıldı. İkincisi ise lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan 180 baraj puanını 170 puana düşürüldü. Ayrıca sınav içeriği olarak lise son sınıfın 2. döneminden soru sorulmaması kararlaştırıldı. Dolayısıyla 2020 YKS adayları daha az konudan sorumlu olacaktır. Bu düzenlemeler adaylarımız tarafından da olumlu karşılandı.

¥ Taban puanın aşağı çekilmesi öğrencilere neler getirecek? Tercihte bir karmaşa olur mu?

Üniversitelerdeki programların kontenjanları YÖK tarafından belirlenmekte... YKS, bir sıralama sınavı olduğu için programlara/ bölümlere yerleştirmeler de bu sıralamaya göre gerçekleştiği için problem olmayacaktır. Bu düzenleme 170-180 puan aralığındaki adayların dört yıllık programları tercih etmelerini sağlayacak ve bu programlara yerleşmelerine imkan tanıyacaktır.

¥ Sınav görevlilerin Covid-19 testi negatif raporu istenilecek mi? Bu çok merak ediliyor...

Pandemi döneminde sınavların uygulanması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda hazırlıklar yapılmaktadır.

¥ Uzmanlar "öğrenciler deneme çözerken maske takmalı ve alışmalı" diye tavsiyelerde bulunuyor. Bu ikazları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Adayların kendilerini rahat hissedebilecekleri şekilde denemeler yapmaları adayların faydasına olacaktır.

¥ Sınavda maske mecburiyeti var. Rahatsızlığı olanlara farklı bir metot uygulanır mı?

Bu süreç Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleriyle yürütülüyor. Kararlar istişare ile alınıyor.

¥ İmtihan tarihlerinde düzenleme olunca KPSS'ye hazırlananlar için bir 'acaba' oldu?

KPSS için bir değişiklik olmayacak, mevcut takvimimizde ve açıkladığımız tarihlerde uygulanacak.

188 SINAV MERKEZİNDE BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ

¥ Veliler bu süreçte biraz tedirgin oldular. Sınav günü çocukların bir arada olmasından endişe ediyorlar. Onlara ne söylemek istersiniz?

ÖSYM olarak 188 sınav merkezinde yaklaşık 2,5 milyon adayın gireceği YKS'nin problemsiz olarak uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecek. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav başlamadan önce ve sınav süresince havalandırılacaktır. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirme yapılacaktır.

LGS GİBİ OLMAZ

HERKESİN KENDİ OKULUNDA GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL

¥ LGS olduğu gibi YKS'de her öğrencinin kendi okulunda sınava girmesi mümkün mü?

Yaklaşık iki buçuk milyon adayın gireceği YKS'nin büyük çoğunluğu mezun adaylardan oluşmaktadır. Bu sebeple her adayın kendi okulunda sınava girmesi gibi bir durum mümkün değildir.

AYGÜN'DEN ÖĞRENCİLERE:

Sadece sınavlara odaklanmanız faydalı olacaktır. Birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlar sizin işinizi kolaylaştıracaktır.

AYGÜN'DEN VELİLERE:

YKS'nin problemsiz geçmesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Sosyal mesafenin korunması için planlamalar sınav günü hayata geçirilecek.

Mahmut Özay
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2020 YKS kılavuzu güncellendi
14 Mayıs 2020 10:16		 ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
05 Mayıs 2020 15:58
TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
03 Nisan 2020 14:42		 ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen YKS'ye ilişkin paylaşım
26 Mart 2020 14:13
2019-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
23 Mart 2020 16:51		 ALES başvuruları bugün sona erecek
23 Mart 2020 09:53
YKS geç başvuru süresi uzatıldı
19 Mart 2020 17:38		 ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
19 Mart 2020 10:12
EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
11 Mart 2020 09:39		 YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
10 Mart 2020 10:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Benzin ve motorine zam geliyor10:18 - Vefa sosyal destek ekibine saldırıda 38 gözaltı10:16 - 'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diyemeyiz'10:13 - YHT seferleri bayram sonrası başlıyor10:10 - Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak10:08 - Prof. Tekin: Tedbirler alınırsa Haziranda düğünler yapılabilir10:06 - KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı09:54 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor09:49 - Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme için 13 korona rehberi09:47 - 'Hepimiz, adayların motivasyonunu artırmak için gayret etmeliyiz'
09:25 - Eski belediye başkanının valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama09:21 - 2 itfaiye erinin ölümü sonrası grup amiri izne çıkmış09:20 - Çukur dizisinin akıbeti belli oldu09:17 - Bir gazetecide daha kaçak yapı ortaya çıktı09:13 - Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunlu oldu09:09 - Dur ihtarına uymayan 20 yaş altı iki gence 13 bin lira ceza09:06 - Sabah Gazetesi: Türkiye koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi08:51 - Sınava maske provası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 3
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 3
acıkmak 1
zorba 1
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 3
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 5
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
hypatia 3
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 1
fatih tezcan'a soruşturma açılması 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam