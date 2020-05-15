Dolar'ın düşüşü devam ediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|15 Mayıs 2020 09:54
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
14 Mayıs 2020 18:20
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
14 Mayıs 2020 17:39
|Dövizde gün sonu fiyatları
14 Mayıs 2020 17:22
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
14 Mayıs 2020 15:14
|'Gram altın 350-370 TL seviyelerine inebilir'
14 Mayıs 2020 13:22
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
14 Mayıs 2020 13:19
|Çeyrek altın ne kadar?
14 Mayıs 2020 12:44
|Gün ortasında döviz fiyatları
14 Mayıs 2020 12:15
|Gram altın 384 lira seviyelerinde
14 Mayıs 2020 11:23
|Borsa güne düşüşle başladı
14 Mayıs 2020 10:12