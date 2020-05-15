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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 15 Mayıs 2020 09:54
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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,91506,9160
Avro7,47407,4752
Sterlin8,41008,4540
ANKARA
ABD Doları6,88506,9450
Avro7,43007,5000
Sterlin8,36108,5180
Anadolu Ajansı
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