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YHT seferleri bayram sonrası başlıyor

TCDD Taşımacılık, YHT seferlerine bayram sonrasında başlamayı planlıyor.
 15 Mayıs 2020 10:13
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YHT seferleri bayram sonrası başlıyor

Habertürk Gazetesinden Olcay Aydilek'in haberine göre, TCDD Taşımacılık, YHT seferlerine bayram sonrasında başlamayı planlıyor. Hedef en geç 1 Haziran...

TCDD Taşımacılık tarafından bu konuda hazırlık yapıldığı bildirildi.

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