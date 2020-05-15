Vefa sosyal destek ekibine saldırıda 38 gözaltı
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı'' dedi.
|15 Mayıs 2020 10:18
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