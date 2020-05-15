Borsa güne yükselişle başladı
|15 Mayıs 2020 10:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 100.401,42 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.208,39 puan ve yüzde 1,22 değer kazanarak 100.401,42 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile ticaret oldu.
Dün, Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.
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