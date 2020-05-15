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Şanlıurfa'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Devrilen kamyonun sürüklenme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
|15 Mayıs 2020 10:34
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Halil Saday (26) yönetimindeki domates yüklü 33 BTY 79 plakalı kamyon, 10 Temmuz Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Saday, bölgeye gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Saday, burada yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle etrafa saçılan domatesler belediye ekipleri tarafından toplandı.
Öte yandan, bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde ise devrilen kamyonun sürüklenme anı görünüyor.
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