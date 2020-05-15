1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs nedeniyle çocuğunu göremeyenlere hukukçular ne diyor?

Kovid-19 salgını nedeniyle 20 yaş altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağı, çocuklarıyla aile mahkemelerinin belirlediği günlerde görüşebilen boşanmış çiftleri zor duruma soktu
 15 Mayıs 2020 11:17
Yazdır
Virüs nedeniyle çocuğunu göremeyenlere hukukçular ne diyor?

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağı, mahkemenin belirlediği günde çocuğunu görebilen ebeveynleri zor duruma sokarken, hukukçular pandemi sürecinde çocuğunu göremeyen bireye, bu hakkını topluca kullanmak için mahkemeye başvurabileceği önerisinde bulundu.

Kovid-19 salgını sürecinde 20 yaş altındakilere uygulanan sokağa çıkma yasağı, boşanmış çiftlerin çocuklarıyla iletişim kurmasında problem yarattı.

AA muhabirine açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, pandemi süreci nedeniyle velayeti diğer ebeveynde olan anne babaların çocuklarıyla görüşemediğini belirterek, "lehine şahsi münasebet kararı"nın normalde de haftada 1 veya 2 gün verildiğini söyledi.

Çocuğuyla görüşemeyen ebeveynin pandemi süreci bittikten sonra görüş günlerindeki hakkını toplu olarak kullanamayacağına işaret eden Epözdemir, "Salgın bittikten sonra kişi, 'Ben toplamda 16 gün çocuğumu göremedim, 16 gün çocuk bende kalacak.' diyemez. Bunun için velayet kararı veren mahkemeye veya devam eden davanın görüldüğü mahkemeye başvurup buradan bir karar alması gerekir." dedi.

Epözdemir, velayet hakkı diğer tarafta olan anne veya baba bu süreçte mağdur olsa da salgından sonra kaçırılan süre için çocuğun diğer ebeveynine verilmesinin onun üstün yararına ve menfaatlerine aykırı olabilececeğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocuğun okulu veya diğer eğitimleri, velayet hakkı sahibi olan kişide devam eden yükümlülükleri ve sorumlulukları olabilir. Bu yönüyle çocuğu da mağdur edebilir. 'Lehine şahsi münasebet' tesis edilen tarafın menfaati ile çocuğun menfaati arasındaki dengeyi iyi gözetmek lazım. Burada yapılması gereken şu; anne veya baba mahkemeye başvurup, 'Ben pandemi süreci nedeniyle şu kadar süre çocuğumu göremedim, ek karar oluşturun çocuğum 1 hafta bende kalsın.' diyebilir. Mahkemece, temel olarak çocuğun eğitimini engellemiyorsa ek karar oluşturulup icraya konulma suretiyle infaz edilebilir, böylece çocuk diğer ebeveynde bir süre kalabilir."

- "Ebeveynler çatışmadan uzaklaşmalı"

Avukat Selin Nakıpoğlu da boşanmanın ardından çocuğuyla belirli günlerde kişisel ilişki kurulmasına karar verilen bireylerin 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bunu yapamadığını ifade ederek, kişinin çocuğunu göremediği günleri salgının bitmesinden sonra toplu olarak kullanamayacağını söyledi.

Koronavirüs tedbirlerinin velayet hakkına sahip olmayan anne ya da babanın müşterek çocukla görüşmesinde başka yöntemlere başvurulmasına neden olduğunu belirten Nakıpoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması var. 20 yaş grubuna da yasak getirildi. Bu nedenle çocukla kişisel ilişki günlerinde görüşen anne veya babanın, salgın nedeniyle görüş günlerinde çocuğu teslim alması imkansız hale geldi. Bu aşamada anne ve babanın çocuk odaklı olup, çatışmacı değil uzlaşmacı tavır takınması gerektir. Görüntülü konuşma olanaklarından faydalanarak çocukla görüşülebilir. Olmadığı durumlarda hakim anne veya babanın istemi üzerine veya re'sen gerekli önlemleri çocuklar adına alma yetkisine sahiptir. Mahkeme tarafından uygun görüldüğü takdirde talep üzerine pandemi nedeniyle çocukla velayet hakkına sahip olmayan taraf arasında internet, GSM, WhatsApp, FaceTime, Skype gibi iletişim araçlarıyla görüntülü veya sesli olarak görüşmesi konusunda ara karar verilebilecektir."

- "Çocuğu göstermemek velayet hakkını kötüye kullanma anlamına gelir"

Nakıpoğlu, velayet hakkı bulunan kişinin, salgın bahanesiyle çocuğunu diğer ebeveyne göstermemesinin de yanlış olduğunu dile getirerek, bunun velayet hakkını kötüye kullanma anlamına geldiğini, diğer ebeveynle görüşmenin engellenmesi ve ilişki kurulmasına izin verilmemesinin velayet kararının yeniden değerlendirilmesine yol açacağını söyledi.

Boşanmış bazı kişilerin bu süreçte çocuklarını görebilmek için çözümler ürettiğini belirten Nakıpoğlu, "Örneğin çocuğun velayeti annede, baba bu süreçte çocuğunu ya da çocuk babasını görmek istiyor. Ebeveynler ve çocukları telefonla veya internet ortamında her ne kadar iletişim kursa da yaşı küçük olan çocuklarda bazen problem olabiliyor. Bu durumda anne evden ayrılabiliyor, yerine bir süre baba çocukla kalıyor. Yaşanan süreç yetişkinler gibi çocukları da olumsuz etkiliyor. Çocuklarımızın ruhsal açıdan zedelenmemesi için çatışmacılıktan uzaklaşıp uzlaşmacı ve çocuk odaklı olarak bu süreci atlatmaya odaklanmalıyız." şeklinde konuştu.

Selin Nakıpoğlu, ayrıca bu süreçte nafaka ödenmemesi durumlarında artışlarda yaşandığını belirterek, çocuğuyla birlikte kalan kadınların zor duruma düştüğünü vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Güneş ışınları çoğaldıkça etkisinin kaybetmesini bekliyoruz'
15 Mayıs 2020 10:16		 Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak
15 Mayıs 2020 10:10
Prof. Tekin: Tedbirler alınırsa Haziranda düğünler yapılabilir
15 Mayıs 2020 10:08		 Kırıkkale'de bazı alanlarda maske takma zorunlu oldu
15 Mayıs 2020 09:13
Sabah Gazetesi: Türkiye koronavirüsü öldüren kumaş geliştirdi
15 Mayıs 2020 09:06		 Temmuz'da pandemi öncesine dönüş
15 Mayıs 2020 08:45
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
15 Mayıs 2020 08:31		 AK Parti kongreleri statlarda yapacak
15 Mayıs 2020 08:15
Türk tedavisi dünyaya örnek
15 Mayıs 2020 08:05		 Kanser ve lösemi hastaları büyük tehlike altında
15 Mayıs 2020 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - 51 bin 885 personelle Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılacak11:40 - Pakdemirli: Aşı haftaya hayvanlarda denenmeye başlanacak11:40 - Bakanlıktan madenlerde alınacak önlemlere yönelik Kovid-19 rehberi11:39 - Sahte faturayla mücadelede önemli adım11:27 - Suç örgütlerine operasyon, eski polis olan 'hanımğa' da gözaltında11:22 - Kayseri'li dilencinin üzerinden döviz çıktı11:19 - Taksi ve dolmuşçular: Yolcumuz yarı yarıya düşü, zam istiyoruz!11:18 - Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor11:17 - Virüs nedeniyle çocuğunu göremeyenlere hukukçular ne diyor?11:16 - Pandemi süreci uyku-uyanıklık ritmini de bozdu
11:14 - 'Bağımsızlık Köyü' yakında hizmete giriyor11:12 - MEB'den lise öğrencilerine 'Dede Korkut Hikayeleri' ile oryantiring daveti11:08 - 15-20 yaş arası gençler bugün sokağa çıkıyor10:56 - Gram altın 386 lira seviyelerinde10:49 - HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı10:41 - Bakan Pekcan: Dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı10:40 - Bakan Selçuk, engelli sivil toplum örgütleri temsilcileriyle video konferansla görüştü10:34 - Şanlıurfa'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Camiye seccadeyle gidilecek, maske zorunlu olacak
Benzin ve motorine zam geliyor
Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!
Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bülent arınç'ın camilerden okunan dualardan rahatsız olması 1
dikkat 1
pazar malı 3
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 2
çocuk olmak 1
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
ersin korkut 2
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 3
kredisi bitmek 1
Dışarı çıkma isteği 4
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam