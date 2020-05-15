Kayseri'li dilencinin üzerinden döviz çıktı
Kayseri'de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 100 avro ve 415 lira bulundu
|15 Mayıs 2020 11:22
|Yazdır
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişide 100 avro ile 415 lira ele geçirildi.
Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan dilencinin üzerinden çıkan paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|51 bin 885 personelle Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılacak
15 Mayıs 2020 11:45
|Bakanlıktan madenlerde alınacak önlemlere yönelik Kovid-19 rehberi
15 Mayıs 2020 11:40
|Sahte faturayla mücadelede önemli adım
15 Mayıs 2020 11:39
|'Bağımsızlık Köyü' yakında hizmete giriyor
15 Mayıs 2020 11:14
|MEB'den lise öğrencilerine 'Dede Korkut Hikayeleri' ile oryantiring daveti
15 Mayıs 2020 11:12
|Sağlık Bakanlığı'ndan normalleşme için 13 korona rehberi
15 Mayıs 2020 09:49
|2 itfaiye erinin ölümü sonrası grup amiri izne çıkmış
15 Mayıs 2020 09:21
|Bir gazetecide daha kaçak yapı ortaya çıktı
15 Mayıs 2020 09:17
|Dur ihtarına uymayan 20 yaş altı iki gence 13 bin lira ceza
15 Mayıs 2020 09:09
|AVM'nin havası klimasız olacak
15 Mayıs 2020 08:46