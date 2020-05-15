Suç örgütlerine operasyon, eski polis olan 'hanımğa' da gözaltında
|15 Mayıs 2020 11:27
|Yazdır
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti.
13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. "Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.
Organize suç örgütü elebaşları lehinde veya aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A. ve Ali Y. olduğu öğrenildi.
Şüphelilerden Ahmet C. Mersin'de, Abdullah Ö. Adıyaman'da, Beytullah İ. Bursa'da, Erhan Ş. Antalya'da, Nihat K. Ankara'da, Ferdi D. Sakarya'da gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 124 mermi, 2 kelepçe, 2 bıçak, 2 kasatura, 1 telsiz, 1 kılıç, 2 tarihi eser nitelikli bıçak ve 100 sikke ele geçirildi.
Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlı gözaltına alındıkları illerde işlem görüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şanlıurfa'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü
15 Mayıs 2020 10:34
|Eski belediye başkanının valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama
15 Mayıs 2020 09:25
|Ankara'da, 5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kişi tutuklandı
15 Mayıs 2020 02:35
|Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı
15 Mayıs 2020 00:02
|Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
14 Mayıs 2020 22:22
|Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
14 Mayıs 2020 21:35
|Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü
14 Mayıs 2020 21:03
|İlçe Müdürü kazada hayatını kaybetti
14 Mayıs 2020 18:40
|Ormanda 8 saat işkence gören kadın yaşadığı dehşeti anlattı
14 Mayıs 2020 18:36
|O anı ölümsüzleştirmek isterken canından oldu
14 Mayıs 2020 18:33