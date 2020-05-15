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DHKP-C'li sanığa destek twiti atan hakim görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka Hakimi Ayşe S. P'yi tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.
 15 Mayıs 2020 12:04
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DHKP-C'li sanığa destek twiti atan hakim görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka Hakimi Ayşe S. P'yi tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka Hakimi Ayşe S. P'yi tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK'nın yazısı P'ye tebliğ edildi. P. DHKP-C'li İbrahim Gökçek hakkında attığı twitle gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Hakimi Ayşe S. P, İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DHKP-C terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan ve girdiği ölüm orucuna 323'üncü günde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Paylaşımları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Pehlivan hakkında, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.
Sabah
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