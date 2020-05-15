'Yakan top' oynayan gençler, polisi görünce evlerine kaçtı
Ankara'da sosyal mesafe kuralını ihlal ederek "yakan top" oynayan bir grup genç, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
|15 Mayıs 2020 12:09
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Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde koronavirüs önlemlerine uymayan 20 kişilik grup, akşam saatlerinde sokakta "yakan top" oynamaya başladı.
Gençlerin yaptığı gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine polis ekiplerinin sokağa gelmesinin ardından grup hızla dağılarak evlerine koşmaya başladı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı.
Polis megafonla uyarı yaptı
Megafondan anons yapan polis vatandaşlara, "Çoluk çocuk, kundaktaki bebeğe kadar herkes maskesiz şekilde dışarıda. Tekrar geldiğimizde görünen olursa cezai işlem uygulanacak, arkadaşlar" sözleriyle tepki gösterdi.
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