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Bakanlıktan giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi

Çalışanlar, ölçü alırken ya da prova yaparken tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak- Deneme kabinlerinde en fazla 10 dakika kalınabilecek, bu bölümde maske çıkarılamayacak- Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek
 15 Mayıs 2020 12:48
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Bakanlıktan giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, konfeksiyon, tuhafiye ve giyim mağazalarında çalışanlar, ölçü alırken tıbbi maske ve yüz koruyucu takacak.

Normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca "Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler" başlıklı rehber hazırlandı.

Rehberde, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin toplum tarafından sıklıkla kullanılan, ürün temasının gerçekleştiği, buna karşılık iş yeri alanlarının küçüklüğü veya kalabalık ortamları nedeniyle Kovid-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlar olduğu vurgulandı.

- Çalışanlar bilgilendirilecek

Müşteri gereksinimlerinin mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilmesi gerektiği belirtilen rehberde, terzilerin randevulu çalışması, iş yerlerine Kovid-19'a yönelik önlemlerle ilgili afişlerin asılması gerektiği belirtildi.

Rehbere göre çalışanlar, Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleriyle ilgili bilgilendirilecek.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmayacak. Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılacak.

Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak, maske takmayı sürdürecek.

- Müşterilerle ilgili öneriler

Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılacak. Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanacak. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak.

İş yerine girdiğinde müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya ile ellerini dezenfekte edecek. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyulacak, sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafe, yer işaretleriyle belirlenecek. Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş yerlerde bekleyecek. İş yerlerine misafir alınmayacak.

Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak.

Deneme kabinlerinde maske çıkarılmayacak, her giyim kabinine müşterilerin maskelerini çıkarmamaları ve yüzeylere dokunmamaları için uyarı yazıları asılacak. Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmayacak.

Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.

Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenecek.

- Temizlik tedbirleri

İş yerleri her gün düzenli olarak temizlenecek, yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70 oranında alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.

Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenecek. Müşteriler ödeme terminalini kullandığında da bu cihazlar yüzde 70 oranında alkolle dezenfeksiyon yapılacak.

Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacak, iş yerleri kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak.

İş yeri lavaboları müşterilere kapalı olacak, bu bölümler de sık aralıklarla temizlenecek.
Anadolu Ajansı
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